Konec tedna je v središču Ivančne Gorice vrata odprla nova tržnica. Za njeno gradnjo je občina odštela nekaj manj kot 640.000 evrov, omogočala pa bo tudi trgovanje v slabem vremenu. Ponujala bo lokalne pridelke in izdelke, odprta pa bo ob sobotah dopoldne.

V Ivančni Gorici so imeli do zdaj tržnico ob kulturnem domu. Ker občina tam načrtuje gradnjo Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica, prostor tovrstne dejavnosti več ne omogoča. Zato so novo tržnico prestavili na območje parkirnega prostora pri trgovini Tuš in poslovalnici banke NLB. Razdeljena je na stalno pokriti in nadkriti del. Pod delom, ki je stalno pokrit, so stojnice za prodajo izdelkov, servisni objekt s prostori za shrambo stojnic, hladilniki in podobno, prostor za avtomate in sanitarije. Nadkriti del pa bo v uporabi v primeru slabega vremena ali za obrambo pred sončnimi žarki.

Na območju tržnice so uredili sanitarije, ki bodo obiskovalcem na voljo v času obratovanja tržnice, in parkirišča. Svoje izdelke bo na tržni dan ponujalo več kot 10 stalnih ponudnikov. Od skupno 20 prodajnih miz bo nekaj miz vedno prihranjenih tudi za občasne ponudnike, ki ponujajo sezonske pridelke in izdelke.

Z novo tržnico so v občini pridobili tudi nov prostor za druženje. Na njej namreč načrtujejo tudi izvedbo tematskih dni in druge vrste prireditev.