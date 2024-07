»Nikakor si nismo predstavljali, da bi drugi tir železnice posegal v Botanični vrt. Že trenutna železnica, ki gre mimo, je leta 1914 odsekala 0,33 hektarja in onemogočila nadaljnjo širitev vrta,« je povedal botanik in vodja Botaničnega vrta Jože Bavcon. Čeprav je Botanični vrt od leta 2008 zaščiten kot kulturni spomenik državnega pomena, bi po njegovem mnenju načrtovani drugi tir do Ivančne Gorice spet odvzel del območja. V Botaničnem vrtu zato pozivajo k podpisu aktualne peticije, za katero upajo, da jim bo pomagala preprečiti poseg železnice v vrt. »Čas je, da ministrstvo za kulturo, ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter matična univerza spoznajo, da je vrt dragoceni ostanek iz časov ustanovitve univerze,« je zaključil Bavcon. Peticijo je doslej podpisalo več kot 8300 ljudi, podpise pa bodo zbirali še celo poletje.

Katja Malovrh iz ljubljanskega Botaničnega vrta je razložila, da je njegov pomen tudi v tem, da deluje na različnih področjih. Med drugim sodelujejo z veliko različnimi ustanovami, denimo z Naravoslovnotehniško in Biotehniško fakulteto, Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani ter Kemijskim inštitutom. Dejavni so na čebelji poti, kot novost pa so v sodelovanju z Muzejem krščanstva v Stični pripravili izobraževalno pot svetopisemskih rastlin.

Včeraj so na tiskovni konferenci omenili tudi, da je lani minilo 170 let od rojstva Alfonza Paulina, ki je bil vodilni slovenski znanstvenik na področju rastlinoslovja na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Botanični vrt je vodil prav med gradnjo železnice in se je zavzemal za to, da ne bi železnica še bolj posegla v vrt. Leta 2019 je dramska sekcija Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, iz njegovega rojstnega kraja, v sklopu projekta Od ribiča do graščaka pripravila šest igranih prizorov o Paulinovem življenju. Enega od prizorov so v čast bivšega vodje Botaničnega vrta prikazali tudi včeraj.

»Včasih se zdi, da Slovenija, ki je tako rastlinsko pestra, svojega bogastva in tudi svoje dediščine ne zna prav ceniti,« je poudaril Bavcon.