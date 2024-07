»Jaz sem imel včeraj večkrat priložnost govoriti s predsednikom Bidnom. Predsednik Biden je bil celotno zasedanje z nami. Za razliko od nekaterih mlajših kolegov on ni zapustil zasedanja in je celotno zasedanje pazljivo poslušal in sodeloval v razpravi. Mislim, da to največ pove o njegovi vitalnosti in sposobnostih,« je o aktualnem ameriškem predsedniku povedal Golob. Dodal je, da je Biden pravi voditelj, kar se tiče zavezništva.

A po prvem televizijskem soočenju z republikancem Donaldom Trumpom so se začeli krepiti pozivi, naj 81-letni demokratski politik odstopi od kampanje. K odstopu ga je pozval tudi ameriški senator iz Vermonta Peter Welch. V kolumni je zapisal, da Biden ni najboljši kandidat, ki bi lahko premagal bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na novembrskih volitvah.

»Ne moremo spregledati katastrofalnega nastopa predsednika Bidna v razpravi. Ne moremo prezreti ali zavrniti utemeljenih vprašanj, ki so se pojavila od tistega večera,« je dejal senator.

Biden bo imel že danes priložnost, da na novinarski konferenci ob koncu vrha voditeljev članic zveze Nato v Washingtonu popravi vtis ter prepriča domačo in tujo javnost, da je najprimernejši kandidat za predsednika ZDA.

Večina demokratov za umik Bidna

Najnovejša raziskava ameriške televzije ABC je pokazala, da je približno dve tretjini vseh vprašanih in 56 odstotkov demokratske stranke meni, da bi se Biden moral umakniti iz tekme za predsedniški položaj.

Niti Biden niti nekdanji predsednik Trump po televizijskem soočenju konec junija nista pridobila ali izgubila podpornikov. Poleg tega večina (58 odstotkov) vseh vprašanih še vedno meni, da sta oba prestara za opravljanje predsedniške funkcije.

Goloba ne skrbi morebitna zmaga Trumpa

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave je Trump pred Bidnom. Republikanca bi podprlo 42,1 odstotka vprašanih, demokrat pa zaostaja za 2,1 odstotne točke, zato se obenem postavlja vprašanje, kakšna bo prihodnost zavezništva, če bo na volitvah slavil nekdanji predsednik Trump. Ta je namreč v času svojega predsedovanja pogosto kritiziral zaveznice, ker ne namenjajo dovolj sredstev za obrambo. Prav tako ni naklonjen nadaljevanju vojne v Ukrajini.

Premier Golob na vprašanje, ali ga morebitna Trumpova zmaga kaj skrbi, glede na to, da Slovenija za obrambo ne namenja dveh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), je odgovoril, da je Slovenija na dobri poti, da ta cilj doseže v predvidenih rokih.

»Zato smo tudi povečali naše obrambne izdatke za prihodnje leto za 20 odstotkov. V letošnjem letu pa je zaradi katastrofalnih poplav iz lanskega leta žal ta odstotek nekoliko upadel,« je dejal Golob.