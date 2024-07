V njej je med vrsticami zaznati direktno kritiko do glasbenega rivala.

»Doživel sem organiziran javni napad s strani nekaterih posameznikov, ki želijo odkrito in prikrito škodovati mojemu dobremu imenu in karieri ter povzročati bolečino moji družini. Glede vseh obtožb proti meni ponavljam, da nič od tega, kar se mi pripisuje, ni resnica,« je zapisal Challe Salle.

Glasbenik zagovarja, da se takšni konflikti ne rešujejo na družbenih omrežjih in prek medijev, ampak pri pristojnih organih, za katere verjame, da bodo poskrbeli za pravico in resnico. Po njegovih besedah si predvsem prizadeva zaščititi svojo družino in bližnje.

Po njegovih besedah je ključno sporočilo pesmi, da ne podpira sovraštva in negativnosti. Zapisal je tudi, da se je vedno trudil za širjenje pozitivne energije in vrednot.

V pesmi, ki jo je obljubljal kot repliko Zlatku, s pravim imenom Zlatan Čordić, ga med drugim nagovarja kot nekoga, ki brez dokaza »glumi kriminalista« ter »navadnega provokatorja«, ki mu je "potekel čas". Obenem med drugim zase pravi, da ne bi »nikol šou pluvat zastave na proslave«.

Zlatko je v pesmi z naslovom Klepc laže, ki jo je izdal pred dvema tednoma, Challetu Salletu očital, da naj bi nadlegoval mladoletna dekleta in da naj bi pretepal svojo partnerko. Raper je pesem izdal potem, ko se Challe Salle ni hotel opravičiti Zlatku za žaljive izjave, ki jih je podal o Zlatkovem ustvarjanju povedal v podcastu.

Kmalu po izidu Zlatkove pesmi je mlada ženska, ki je bila pri 15 letih spremljevalna vokalistka Challeta Salleta, na enem od družbenih omrežij navedla, da je začela piti alkohol, ker ji je Challe Salle rekel, da je na odru preveč sramežljiva.

Predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprava Ljubljana Aleksandra Golec je povedala, da dejanje glasbenika po takratni veljavni zakonodaji nima elementov kaznivega dejanja.

Vse morebitne žrtve tovrstnih dejanj je policija pozvala, da sodelujejo s kriminalisti in dejanja prijavijo, »saj je cilj taka dejanja zaznati, preiskavo pripeljati do zaključka in tako preprečiti morebitno nadaljevanje kaznivih ravnanj«. Kot so še zapisali, razumejo zadržanost žrtev, a so zagotovili, da bodo policisti in kriminalisti storili vse, kar je v njihovi moči za zaščito žrtev.