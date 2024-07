Pobudo sta podprla župan Dunaja Michael Ludwig in direktor dunajske gospodarske zbornice Walter Ruck.

»Dunajski »würstelstandi« so neločljivo povezani s srcem našega mesta in so več kot le stojnice s prigrizki,« je povedal župan. Direktor gospodarske zbornice dodaja, da so kljub vedno bogatejši ponudbi hitre prehrane v mestu stojnice s klobasami še vedno močno zasidrane v srcih Dunajčank in Dunajčanov.

Uradna nominacija za vpis na seznam nesnovne kulturne dediščine bo predvidoma pripravljena v naslednjih tednih.

Na Unescovem seznamu znamenitosti iz Avstrije med drugim že najdemo prestolnico, kavarniško tradicijo in dunajski valček. Leta 2017 so zaradi 500-letne zborovske in izobraževalne tradicije nanj vpisali tudi Dunajske dečke, enega najbolj znanih pevskih zborov na svetu.