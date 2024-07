Boji so v začetku maja potekali v gozdu v doneški regiji na vzhodu Ukrajine. Osmerica je, potem ko jih je ruska vojska odrezala od svojih enot, preživela zahvaljujoč dronom, piše Forbes. Na ta način so jim dostavljali hrano, vodo in strelivo.

»Borci so kljub poškodbam in nenehnemu pritisku sovražnika ubranili položaj in se ob prvi priložnosti vrnili v čete,« so na facebooku zapisali v 225. desantnem bataljonu in priložili fotografijo osmih izčrpanih junakov.

Forbes piše še, da to ni prvič, da so z droni rešili ukrajinskega vojaka. Junija so na ta način gotove smrti rešil petkrat ustreljenega Dmitrija.