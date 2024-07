Anglija je v vseh treh tekmah na izpadanje zaostajala, a se je vseeno uvrstila v finale evropskega prvenstvu v nogometu, v katerem bo v nedeljo ob 21. uri v Berlinu igrala s Španijo. Sekunde so Angleže ločile od sramotnega izpada v osmini finala proti Slovaški, a jih je v sodnikovem dodatku z golom s škarijcami rešil Jude Bellingham. V četrtfinalu je Švica vodila z 1:0, a je bil v 80. minuti rešitelj za podaljšek in enajstmetrovke s strelom od daleč Bukayo Saka. Ko je v polfinalu vse kazalo na podaljšek, je v ospredje stopil rezervist Ollie Watkins z zadetkom v 91. minuti in eden najbolj podcenjenih napadalcev je zasluženo dočakal pet minut slave.

Anglija odigrala najboljšo tekmo na EP

Napadalec iz Devona je imel drugačno pot kot večina njegovih bolj slavnih soigralcev v reprezentanci, ki so od malih nog rasli v angleških velikanih, kot so Arsenal (Saka), Manchester City (Foden, Palmer), Liverpool (Alexander Arnold), Manchester United (Mainoo), West Ham (Rice)... Watkins je prve nogometne korake naredil daleč od elitne angleške lige. Do 22. leta je igral za četrtoligaša Exter City, ki ga je za eno sezono celo poslal na posojo v šestoligaša Weston Super Mare, kjer je dosegel deset golov na 18 tekmah in v Exterju dobil drugo priložnost. Sledil je prestop v drugoligaša Brentford, ki ga je leta 2020 za rekordnih 34 milijonov evrov prodal v Aston Villo, s katero bo v prihodnji sezoni igral v ligi prvakov. Štiri leta Watkinsa v elitni angleški ligi so kot iz pravljice, saj je za Aston Villo dosegel 14, 11, 15 in 19 golov, h katerim je v lanski sezoni dodal 19 asistenc.

»Na ta trenutek sem čakal več tednov. Da sem prišel, do položaja, v katerem sem danes, je bilo vloženega veliko truda, Navdušen sem. Ko sva s Palmerjem vstopala v igro, sem mu dejal, da bo on asistent, jaz pa bom zabil gol. To so najboljši občutki v mojem življenju. Veliko je bilo kritik, a mi smo v finalu, kar je trenutno edino pomembno,« je povedal 28-letni Ollie Watkins. Ni v središču zanimanja medijev, ker je tih, ni konflikten, nima burnega zasebnega življenja. Strokovnjaki hvalijo njegovo dobro gibanje, občutek za prostor in nogometno inteligenco, s čimer prikrije kakšno svojo slabost.

Anglija je v polfinalu odigrala najboljšo tekmo na prvenstvu in zlasti v prvem polčasu prikazala več, kot skupaj na prejšnjih petih. Selektor Gareth Southgate, ki je bil doslej pod plazom kritik, je požel pohvale za zamenjavi v finišu tekme. Na klop sta odšla zvezdnika Harry Kane in Philip Foden, priložnost pa dobila Palmer in Watkins, ki sta zrežirala zmagoviti zadetek. »Z našo najboljšo predstavo smo dosegli še en mejnik. Igrali smo zelo dobro. Tekma je bila zelo zahtevna, a smo jo uspešno pripeljali do konca,« je bil navdušen Gareth Soputhgate. Angležem je za uvrstitev v finale čestital tudi kralj Charles in se pošalil, naj po dramah na zadnjih treh tekmah v finalu proti Španiji pazijo na »nacionalni krvni tlak«. »Če vas lahko spodbudim, si zagotovite zmago, preden boste potrebovali čudežne gole v zadnji minuti ali še eno dramo z enajstmetrovkami,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal kralj.

Sodnik Zwayer hitro odšel v slačilnico

Nizozemci so bili v prvem polčasu v podrejenem položaju, v drugem so dvignili kakovost igre in v trenutkih, ko so prevzemali pobudo, prejeli zadetek. »Tudi to je nogomet, da prejmeš gol v zadnji minuti. Lahko smo ponosni na reprezentanco in igralce, saj je za nami odličen turnir,« je povedal razočarani selektor Nizozemske Ronald Koeman. Nizozemci imajo veliko pripomb je sojenje Nemca Felixa Zwayerja, saj so prepričani, da je Angležem po pregledu VAR podaril enajstmetrovko za izenačenje. Ko je Anglež Kane ustrelil streljal proti golu, se je njegovega nogometnega čevlja dotaknil nizozemski branilec Dumfreis.

»Enajstmetrovka je prelomila tekmo. Angleži so po njej postali samozavestni. Številne odločitve sodnika so bile na našo škodo. Vse o sodniku pove to, da je takoj po zadnjem žvižgu odšel v slačilnico,« je izpostavil nizozemski kapetan Virgil van Dijk. Z odločitvijo sodnika se niso strinjali niti nekdanji angleški reprezentanti, ki so zdaj strokovni komentatorji na različnih televizijah. »Igralec Nizozemske je povsem naravno blokiral strel. Zame to ni enajstmetrovka. Še več. To je sramotna odločitev,« je bil jasen Gary Neville.

*** 32 minut je na EP odigral Ollie Watkins, strelec zmagovitega gola za Anglijo v polfinalu. 22 minut na tekmi drugega kroga z Dansko in 10 minut v polfinalu proti Nizozemski. 58 let Anglija že čaka na velik nogometni naslov, potem ko je bila leta 1966 na domačih tleh svetovna prvakinja.