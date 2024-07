Ob pogajanjih o premirju v Gazi se nadaljuje tudi izraelska ofenziva, ki je v zadnjem dnevu terjala najmanj 50 življenj.

»Hamas se pogaja v imenu celotne osi odpora,« je dejal Nasrala, pri čemer je imel v mislih več zavezniških oboroženih skupin, ki so dejavne po celotnem Bližnjem vzhodu in nasprotujejo Izraelu in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vse, kar sprejme Hamas, bomo sprejeli vsi. Od Hamasa ne zahtevamo, da se usklajuje z nami, saj je ta bitka v prvi vrsti njihova,« je še dejal Nasrala.

Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani podpira Hamas v spopadih proti izraelski vojski in se ob libanonsko-izraelski meji prav tako redno spopada z Izraelci, kar je v zadnjih mesecih okrepilo strahove pred širitvijo spopadov po celotni regiji.

Nasrala je svojo izjavo v sredo podal kmalu po srečanju z delegacijo Hamasa, medtem pa naj bi se v Katarju nadaljevala tudi pogajanja o premirju v Gazi.

Po več mesecih brezplodnih diplomatskih prizadevanj so ta teden domnevno znova stekli pogovori ob posredovanju Katarja, Egipta in ZDA, na katerih naj bi poskušali doseči napredek v smeri prekinitve ognja in izpustitve izraelskih talcev, ugrabljenih med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra lani.

Z nezmanjšano silovitostjo se nadaljuje tudi izraelska ofenziva v Gazi, ki je ta teden vstopila v deseti mesec.

Izraelska vojska je danes poročala o nadaljevanju operacij v mestu Gaza, kjer je znova napadla poslopje agencije ZN za podporo palestinskim beguncem (UNRWA), ki naj bi ga po navedbah izraelskih sil koristile palestinske oborožene skupine. Do spopadov prihaja tudi v soseskah na zahodu mesta.

Pred tem je izraelska vojska v sredo zvečer sporočila, da je po hudih spopadih "zaključila operacije" v eni izmed sosesk na vzhodu mesta, ki jih je začela 27. junija. Pri tem naj bi uničila osem Hamasovih predorov, likvidirala več deset palestinskih borcev in uničila več "vojaških objektov".

Iz mesta, kjer je izraelska vojska izdala ukaz za evakuacijo okrog 300.000 prebivalcev, ob tem poročajo o streljanju civilistov med begom in množičnem uničenju. Izraelske sile so v več kot devetmesečni ofenzivi v Gazi po zadnjih podatkih skupno ubile najmanj 38.345 ljudi, še več kot 88.000 je ranjenih. Samo v zadnjih 24 urah je bilo ubitih najmanj 50 Palestincev.