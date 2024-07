Italijansko ministrstvo za izobraževanje je danes objavilo uredbo, s katero prepovedujejo telefone v učilnicah, tudi ko bi jih uporabljali za namene pouka. Še vedno pa bo dovoljena uporaba tablic in računalnikov, ampak le ob dovoljenju učitelja. Odredba tudi predvideva, da se ponovno uvede šolski koledar, v katerega je potrebno ročno vnašati vse dejavnosti.

»Naše otroke moramo spet navaditi na pisalo in papir,« je ob objavi uredbe za italijanske medije dejal minister za izobraževanje Giuseppe Valditara.V italijanskih šolah so telefone v učilnicah prepovedali že pred leti, a so se pravila vmes omilila in se niso več strogo upoštevala.