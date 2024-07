Gledalci ga niso, kot je sicer v navadi, pospremili z aplavzom, so pa spomin na žrtve obeležili z zvokom sirene za splošno nevarnost in spuščanjem cvetja v Neretvo.

»Na ta način se poklanjamo vsem žrtvam Srebrenice in obeležujemo žalostno obletnico genocida. Toliko časa, kolikor bo obstajal naš Klub skakalcev, tako dolgo se bomo na ta način vsako leto poklonili vsem žrtvam genocida. To je naša dolžnost in obveza, hkrati pa tudi način, da s tega Unescovega spomenika vsemu svetu posredujemo resnico o Srebrenici,« je za Dnevni avaz povedal Lorens Listo, predsednik kluba Mostari.