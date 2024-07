Preiskavo proti Applu je Evropska komisija zaradi očitkov o kršitvah evropskih pravil o konkurenci začela junija 2020. Ugotovila je, da ima Apple bistveno tržno moč na trgu pametnih mobilnih naprav in prevladujoč položaj na trgih mobilnih denarnic na telefonih z operacijskim sistemom iOS, saj razvijalcem drugih mobilnih denarnic ne omogoča dostopa do te tehnologije, brezstično plačevanje na iphonih je tako mogoče le prek Apple Pay ali Apple Wallet.

Apple je v začetku letošnjega leta komisiji predstavil več zavez, s katerimi bi ustrezno odgovoril na očitke o kršitvah evropskih pravil o konkurenci glede uporabe Apple Pay.

Podjetje bo sedaj razvijalcem omogočilo, da bodo ti lahko uporabnike pozvali k preprosti nastavitvi privzete aplikacije za izvajanje plačil. »Komisija je ugotovila, da bodo Applove končne zaveze odpravile pomisleke glede konkurence v zvezi z Applovim omejevanjem dostopa razvijalcev mobilnih denarnic tretjih oseb do plačil NFC v trgovinah za uporabnike operacijskega sistema iOS v Evropskem gospodarskem prostoru (EEA),« so danes sporočili iz Evropske komisije.

Podpredsednica komisije za konkurenco Margrethe Vestager je ob odločitvi dejala, da bodo lahko konkurenčni razvijalci odslej učinkovito tekmovali z Apple Pay na področju mobilnega plačevanja z iphoni v trgovinah. Prav tako pa bodo uporabniki lahko izbirali med več varnimi in inovativnimi mobilnimi denarnicami.

Po poročanju francoske tiskovne agencije so se na odločitev komisije odzvali tudi v podjetju Apple. Sporočili so, da bosta Apple Pay in Apple Wallet še naprej na voljo uporabnikom in razvijalcem v EEA, in da bosta še naprej zagotavljala enostaven, varen in zasebni način plačevanja. Agencija še navaja, da bi Apple, če ne bi uspešno odpravil očitanih kršitev evropskih pravil o konkurenci, tvegal globo v višini do 10 odstotkov skupnega svetovnega letnega prometa. Skupni prihodki družbe Apple v lanskem poslovnem letu so znašali 383 milijard dolarjev oziroma okoli 353 milijard evrov.