Mačji mehanik

Podobno kot avtorji rubrike so tudi kamniški gasilci veliki ljubitelji živali. V zadnjih nekaj dneh so kar dvakrat na pomoč priskočili prestrašenima muckoma in ju rešili iz nezavidljivih situacij. Najprej se je v Podgorju v težavah znašel muc bele in oranžne barve, ki je nekako zašel jašek kanalizacije. Na pomoč so jih poklicali domačini, ki so več ur poslušali neutolažljivo mijavkanje. Mladič je bil prestrašen, močnim rokam gasilcev ni zaupal, zato so se morali ti še dodatno potruditi, da so ga nepoškodovanega spravili na varno in mu tako rešili življenje. Simpatično živalco so malce pocrkljali in jo nahranili, nato pa jo predali veščim rokam prostovoljke iz lokalnega zavetišča. Nekaj dni kasneje so prejeli še eno prijavo o mijavkanju, tokrat izpod pokrova avta. Najprej so našli lastnika vozila, ta jim je prek serviserja priskrbel ključe, s tehničnim posegom pa so uspeli na varno izbezati tribarvnega mačjega mladiča. Brez posebne zahvale (in možnosti za fotografiranje) jo je mali mehanik popihal domov.

Odrešilno vreščanje

Kamniški gasilci skoraj mesečno posredujejo na intervencijah, v katerih rešujejo živali. Hvaležne so jim krave, pujski, konji, ovce, tu in tam kakšna kača, pa kužki, ogromno dela imajo tudi s ptiči, največkrat njihovo pomoč potrebujejo labodi. Redkeje galebi, pa čeravno jih je pri nas vedno več tudi v notranjosti države. Imajo pa z njimi več dela na Hrvaškem. In ne samo zaradi teženja za kruh, ribe in druge ostanke z miz. Podobno kot kamniški gasilci so se njihovi kolegi v Rovinju te dni prav tako plazili po kanalizaciji. V enega od jaškov se je nekako uspel ujeti galeb, poti ven pa nikakor ni našel. Ptič je bil baje zelo glasen, celo tako, da gasilcem na poti sploh ni bilo treba prižgati sirene. A še dobro, da je kričal. Če bi se mirno in tiho vdal v usodo, ga nikoli ne bi našli. Bogve, kako dolgo je bil ujet v temačnem podzemlju Rovinja, so se spraševali gasilci. Utrujeno ptico so najprej napojili, ko se je okrepčala, pa je poletela proti morju.

Kače v hlačah

Kakih 500 kilometrov stran pa so vreščanje galebov prekinjali kriki sprehajalcev po splitski promenadi. Na eni od klopeh je namreč sedel moški, ki mu je družbo delala velikanska kača. Nekdo je poklical policijo, a ob njihovem prihodu ne moškega ne živali ni bilo več tam. Tovrstni »sprehodi« v Splitu niti niso tako neobičajni. Lani je nek moški po obali nosil kraljevega pitona. Na drugi strani sveta, zgodilo se je v Hongkongu, pa je imel potnik na letališču kar sto živih kač! Skušal jih je pretihotapiti v hlačah. Manjše živali je imel razdeljene po šestih vrečkah, med njimi pa je bilo več tujerodnih vrst, mlečne kače in ameriški gož. Kaj se je gospodu pletlo po glavi, ni jasno, kakor tudi ne, kako je mislil, da ga ne bodo dobili. Za svoje dejanje bo odgovarjal na sodišču.

S konjem v gostilno

V gostilnah se dogaja marsikaj. Ljudje se osvajajo, kregajo, pijejo, pojejo, plešejo, zaljubljajo, razhajajo, tudi skregajo in stepejo. Kar glede na prisotnost alkohola niti ni čudno. Vseeno pa se manjkrat odvije prizor, ki bi bil bolj primeren za film kot Batajnico v predmestju Beograda. V gostilno je namreč 38-letni moški, ki je s seboj pripeljal konja s kočijo. A veličastne živali ni pustil na parkirišču, temveč jo je peljal s seboj v notranjost. Ker se je na poti očitno utrudil, je konju za malico ponudil cvetje v koritih, ki ga je ta z veseljem pohrustal. Ko ga je 64-letni natakar opozoril, kaj se pač gre, se je gostu »odpeljalo«. Začel ga je boksati in brcati, vanj je zmetal več stolov. Hudo ga je poškodoval. Ni mu bilo mar, da je bilo tam več prič in da ga je kamera posnela pri njegovem rohnenju. Na zaslišanju je molčal, sodnik pa je zanj odredil pripor. Kdo zdaj skrbi za konja, ni znano.

Slasten, a smrdljiv

Dolgih sedem let že na sodišču potekajo postopki med domačini četrti v Kölnu in lastniki restavracij s kebabom. Na eni od ulic se jih zapovrstjo vije kar dvanajst, domačini pa zaradi smradu skorajda ne morejo več normalno živeti. Ne moti jih toliko vonj pečenega mesa, temveč dim zaradi žara na oglje. Opozarjajo, da se ob tem sproščajo tudi rakotvorne snovi. Pred kakim letom so morali lastniki v dimnike namestiti filtre, a ti niso kaj prida pomagali. Ko so oblasti zahtevale prepoved uporabe žara na oglje, so si prislužili tožbo restavracij. V njih vztrajajo, da gre pri kebabu za del kulturne dediščine. Rešitve še ni na vidiku, kakor tudi ne čistejšega, manj smrdečega zraka.