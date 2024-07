Preiskava je razkrila, da sta 50-letni direktor koprske družbe in 58-letni trgovski zastopnik iste koprske družbe, ki ni imel nobene formalne funkcije družbi, temveč jo je le obvladoval iz ozadja, s tremi direktorji celjskih družb, svojimi pomočniki, med letoma 2018 in 2020 sklenila več lažnih poslov, da bi s takoimenovanim davčnim vrtiljakom utajila DDV v Sloveniji.

Tri celjske družbe so koprski izdale več lažnih računov za neobstoječe dobave blaga in storitev, v katerih so obračunale DDV, ki ga niso plačale v davčno blagajno. Koprska družba je prejete lažne račune vključila v svoje davčne obračune in uveljavljala vračilo DDV, ki ga je dobila povrnjenega od FURS-a, v znesku preko 480.000 evrov. Nato je te lažne račune zaračunala dalje dvema slamnatima družbama iz Italije in pri FURS-u uveljavljala oprostitev plačila DDV.

S temi dejanji sta 50-letnik in 58-letnik, ob pomoči treh ovadenih direktorjev celjskih družb, oškodovala proračun Slovenije za preko 480.000 evrov, koprski družbi pa pridobila protipravno premoženjsko korist v enaki višini.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je zagrožena zaporna kazen od enega do osem let, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dveh let.