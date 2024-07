Po poročanju srbskega časnika Kurir so na njegovo prošnjo na višjem tožilstvu v Zaječarju znova zaslišali enega od osumljenih za umor dveletne Danke, Dejana Dragijevića. Po navedbah policije je moški aprila priznal, da je deklico ubil, zdaj pa je vse zanikal. »Tega nisem storil,« je po navedbah neimenovanega vira zatrdil na zaslišanju. »Pojasnil je, da deklice tistega dne ni videl na poti na Banjskem polju. Dodal, da je ni dal v avto, da je ni zadavil in da njenega trupla ni odvrgel na deponiji. Bolj ali manj je zdaj povedal enako zgodbo kot nedavno njegov sodelavec, prav tako za umor osumljeni Srdjan Janković,« je še dodal vir.

Upali, da bo razkril lokacijo trupla

Srbski mediji poročajo, da so bili prisotni v dvorani šokirani, saj Dragijević pred meseci umor priznal in ga še natančno opisal. Na prvem zaslišanju je razložil, da sta s sodelavcem Jankovićem deklico povozila s službenim vozilom lokalnega komunalnega podjetja in da je on sedel na sovoznikovem sedežu. Izstopil je iz avta, Danko pobral in jo vrgel v vozilo. Mislila sta, da je mrtva. Ko se je na poti na deponijo, kamor naj bi odvrgla trupelce, zbudila, jo je zadavil z golimi rokami. Načrt sta uresničila in jo potem res odvrgla tam. Trupla doslej še niso našli. Dragijević naj bi ga dva dni po umoru nekam prestavil, a ni nikoli izdal, kam. Tisti najbolj optimistični so upali, da bo to storil na današnjem zaslišanju. Soobtoženi Janković je sprva o obtožbah molčal, pred nekaj tedni pa vse zanikal. Povedal je še, da deklice nikoli v življenju ni videl.

Priznanje bilo edini dokaz

Več kot tri mesece po izginotju male Danke z dvorišča družinske počitniške hiše je primer še bolj skrivnosten kot na začetku, obenem pa je obstal na mrtvi točki. Prič, ki bi videle karkoli konkretnega, ni. V avtu, s katerim naj bi osumljenca povozila deklico, doslej niso našli njenih bioloških sledi. Pa čeprav je policija že zelo hitro po zagonu preiskave potrdila, da so v njem našli njeno kri. Čakajo še na dodatno analizo določenih sledi in pa podatkov GPS, ki bo pokazalo gibanje osumljenih v kritičnih trenutkih.

Dodaten problem je še to, da mora tožilstvo v roku manj kot treh mesecev (pol leta po aretaciji) spisati obtožnico zoper dvojico. Poleg zaslišanja prič in analize sledi (ki pa ne potrjujejo njune krivde!) ima tožilstvo v rokah poročilo izvedenca psihiatrije, v katerem je ugotovil, da sta bila prištevna. Ključni dokaz, ki bi Dragijevića in Jankovića pred današnjim dnem povezal z umorom, je bilo ravno priznanje. Policija je bila že pred časom tarča kritik zaradi poteka preiskave in deljenja izsledkov z javnostjo. V policijskem pridržanju je umrl tudi Dejanov brat Dalibor Dragijević, ki naj bi ga policisti pretepli do smrti. So skušali z nasiljem priti do priznanja, da je bratu pomagal premakniti truplo?

»To je velik škandal. Lažne novice o prisotnosti DNK male Danke, izsiljevanje priznanja, smrt osumljenca med zaslišanjem … Postavlja se vprašanje, ali policija, ko primera ne zna rešiti, konstruira zločin in naključno išče storilce, da bi tako pobrala pohvale, lovorike? In kje je tukaj tožilstvo?« se je na platformi X (nekdaj Twitter) pred časom spraševal srbski odvetnik Vladimir Todorić.

Že aprila so se sicer pojavljala vprašanja, kaj se zgodi, če trupla ne bodo nikoli našli. Policija je takrat mirila, da imajo tudi brez tega dovolj dokazov za obsodbo. A se že nekaj časa zdi, da to ni res.