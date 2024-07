Kot vsako leto se bodo žrtev spomnili v spominskem centru v Potočarih, kjer bodo pokopali 14 žrtev genocida.

Slovesnosti ob 29. obletnici genocida v Srebrenici, med katero bodo pokopali 14 žrtev, se bodo ob svojcih žrtev danes udeležili tudi visoki predstavniki BiH.

V spominskem centru v Potočarih je trenutno pokopanih 6751 žrtev genocida. Posmrtne ostanke približno tisoč žrtev pa še iščejo, saj so jih sile bosanskih Srbov iz grobišč premeščale na različne kraje, da bi zakrile svoj zločin. Njihova identifikacija je zato zahtevna.

V Federaciji BiH je danes dan žalovanja, v Republiki Srbski pa ne, saj so bili srbski člani vlade BiH iz te entitete že peto leto zapored proti. V državah članicah EU pa obeležujemo evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi sta ob obletnici v skupni izjavi izpostavila, da »za tiste, ki zanikajo genocid, poskušajo na novo pisati zgodovino in poveličujejo vojne zločince, med nami ni prostora«. Politične voditelje sta pozvala, naj zavrnejo razdiralno retoriko ter na poti do sprave delujejo na podlagi resnice in dialoga. Ponovila sta, da je mesto BiH v EU.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres pa je ob prvem mednarodnem dnevu spomina v poslanici izpostavil, da se je treba boriti proti zanikanju in revizionizmu ter si prizadevati za identifikacijo vseh žrtev in sojenje vsem zločincem.

Na sedežu ZN v New Yorku ga bodo obeležili v dvorani Generalne skupščine ZN, ki je 23. maja sprejela resolucijo, s katero so 11. julij razglasili za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici. V resoluciji, ki je razburila Srbijo in vodstvo Republike Srbske, obsojajo njegovo zanikanje in poveličevanje obsojencev za vojne zločine.