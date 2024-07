Hrvaška policija je proti 48-letnemu Slovencu in 33-letniku vložila kazensko ovadbo zaradi suma ogrožanja posebnih vrst prometa, za kar je zagrožena zaporna kazen od šest mesecev do pet let zapora.

Oba sumijo, da sta minuli petek popoldne upravljala dron nad območjem Murterja, kjer so pristojne službe gasile požar. To sta po navedbah šibeniško-kninske policijske uprave počela brez odobritve pristojnih organov in ob kršenju prometnih predpisov, s čimer sta ogrožala zračni prostor.

Proti njima so vložili kazensko ovadbo na občinsko državno tožilstvo v Šibeniku in ju priprli, občinsko državno tožilstvo pa je odločilo, da se lahko branita s prostosti.