Osumljenca trojnega umora, 26-letnega Kyla Clifforda, so po obsežni, skoraj en dan trajajoči policijski akciji včeraj uspeli prijeti. Moški je na njihovem domu najprej zvezal in nato s samostrelom ubil bivšo punco, 25-letno Louise Hunt, njeno tri leta starejšo sestro Hannah in mamo, 61-letno Karen. Primer je dodatno pozornost javnosti vzbudil tudi zato, ker so žrtve družina nekdanjega policista in komentatorja konjskih dirk na radiu BBC Five Johna Hunta. Osumljenca so na širšem območju iskali tudi s helikopterji, našli pa so ga blizu pokopališča na območju Enfielda na severnem obrobju Londona, od koder prihaja. Bil je ranjen. Britanski mediji poročajo, da se je ustrelil sam.

Najprej kriki, potem tišina

Britanski mediji poročajo, da naj bi sosedi v torek zvečer slišali neke krike, a so najprej mislili, da gre za dojenčkov jok. Potem so kriki utihnili, zavladala je tišine, pomoč pa je za žrtve prišla prepozno. Ena od žrtev naj bi pred smrtjo celo uspela poklicati policijo in rešilce, druga, najverjetneje gre za 28-letno Hannah, pa je poslala SMS sporočilo partnerju in ga prosila, naj pokliče policijo.

Obsedno stanje

Na širšem območju severnega Londona je včeraj vladalo obsedno stanje. Ko so policija in specialci naleteli na osumljenčev avtomobil, so lokalnim prebivalcem svetovali previdnost. Vedeli so namreč, da je osumljeni oborožen in nevaren. Eno od lokalnih osnovnih šol so preventivno zaprli. Predstavnica policije je po aretaciji sporočila, da preiskava še poteka, da pa v zvezi z njo ne iščejo nikogar več.

26-letni Clifford, nekdanji vojak, ki je delal tudi kot varnostnik, je trojico napadel v torek zvečer na njihovem domu v sicer mirni vasici Bushey blizu Watforda. Nekdanje dekle, njeno sestro in mamo je zvezal, nato pa jih ustrelil samostrelom. Policija sicer ne izključuje možnosti, da je uporabil tudi drugo orožje. Vse tri so zaradi hudih poškodb umrle že na kraju incidenta. Na grozljiv prizor v domači hiši je po vrnitvi z ene od konjskih dirk naletel John Hunt. 77-letni sosed Glyn Nicholas je za britanske medije povedal, da je bila 25-letna Louise pretresena zaradi razhoda s fantom, pa čeprav je zvezo prekinila sama. »Razšla naj bi se prejšnji teden, kar jo je zelo prizadelo. Celo tako, da se je en večer na poti domov z avtom zaletela v telegrafski drog.«

Pogum tistih, ki odidejo

Da je bil razhod para kaotičen in neprijeten, je prijateljici zaupala tudi gospa Hunt, dekletova mama in ena od žrtev. 25-letna Louise, domnevna tarča napada, je le nekaj dni pred brutalno smrtjo na družbenem omrežju delila zapis o tem, kako pogumne so ženske, ki zapustijo svoje partnerje. »Občudujem ženske, ki odidejo in vseeno mi je ali je to po prvem ali 12. poskusu. Vseeno je, če so te imeli 11 let za neumno, v 12. pa si se odločila, da je konec. Potrebne je veliko moči, da pretrgaš vez. Veliko ljubezni do sebe, da se odločiš.«

Louise Hunt was murdered yesterday by her abusive ex boyfriend alongside her sister Hannah and mother Carol. They were tied up and murdered by scumbag Kyle Clifford because he couldn’t deal with being broken up with. R.I.P 🤍 This was her final Retweet. 💔 #DomesticAbusepic.twitter.com/G7CAzdTgBp — ☁️ (@RudyRaeee) July 11, 2024

Sosedi družino opisujejo kot prijetno in prijazno, trojni umor pa je dodobra pretresel celotno skupnost.

Femicid vsake tri dni

Množični (strelski) pohodi so v Veliki Britaniji redki, se pa zato zadnja leta povečuje število nasilnih dejanj nad ženskami. Tudi najhujše oblike – femicidov. Po pisanju BBC-ja tega zabeležijo na vsake tri dni, četrtina Britank pa je vsaj enkrat v življenju žrtev družinskega nasilja. »Dekleta in ženske zaradi zakoreninjenega patriarhata na skoraj vseh ravneh družbe, kakor tudi naraščajoče mizoginije tako v realnosti kot v virtualnem svetu nimajo več dostopa oziroma pravice do varnega življenja brez strahu in nasilja,« je situacijo na Otoku (stanje pa tudi drugod po svetu ni nič kaj boljše!) februarja letos opisala Reem Alsalem, posebna odposlanka Združenih narodov za boj proti nasilju nad ženskami. Na tragični dogodek se je odzvala tudi britanska ministrica za notranje zadeve Yvette Cooper in napovedala preučitev možnosti za morebitno zaostrovanje zakonodaje, ki omogoča posedovanje samostrelov.