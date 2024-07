V današnjem drugem polfinalu v Dortmundu je premagala Nizozemsko z 2:1 (1:1). Odločilni gol za Anglijo je v zadnji minuti rednega dela zadel Ollie Watkins. V finalu se bo Anglija v nedeljo ob 21. uri merila s Španijo, ki je v torek prav tako z 2:1 premagala Francijo.

Nizozemsko je danes v vodstvo popeljal Xavi Simons v sedmi minuti, izenačil je Harry Kane v 18. z enajstmetrovke, odločilni gol je nekaj minut po prihodu na zelenico dosegel rezervist Watkins.

Na tem turnirju se je Anglija, ki je v predtekmovanju igrala 0:0 s Slovenijo, v izločilnem delu izvlekla tako v osmini finala proti Slovaški kot v četrtfinalu proti Švici. Nizozemci prav tako niso pretirano blesteli v predtekmovalni skupini, v osmini finala so nato zanesljivo s 3:0 odpravili Romunijo, v četrtfinalu pa po preobratu z 2:1 Turčijo.

Angleži so lovili in ujeli drugi zaporedni finale EP, na prejšnjem so v odločilni tekmi na domačem Wembleyju izgubili proti Italiji po streljanju enajstmetrovk. S tem prebojem so prišli tudi do svojega sploh prvega finala na velikih tekmovanjih na tujih tleh.

Angleži sicer že celo večnost čakajo na lovoriko. Za zdaj imajo le naslov svetovnega prvaka z domačega mundiala leta 1966, tako da suša traja že 58 let.

Nizozemci bodo ostali pri eni lovoriki z velikih tekmovanj, ki so jo dosegli na nemških tleh in na prvenstvu stare celine leta 1988.