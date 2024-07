»Imam sina, ki je moški, nočem, da bo jutri ženska, pojutrišnjem pa nebinarna oseba. Nočem uniseks stranišč, kot je na Švedskem!« je zavpil predsednik skrajno desne stranke Hrvaški suverenisti Marijan Pavliček v saboru, potem ko je postalo znano, da je Filozofska fakulteta v Zagrebu le še korak do zagona novega podiplomskega študijska programa.

Domnevno sporni študij spola (v hrvaščini »rodni študij«) nameravajo začeti izvajati v študijskem letu 2025/2026. Poleg Hrvaških suverenistov, ki so prepričani, da gre za zmago LGBTIQ in feminističnega lobija, je napoved novega študijskega programa hudo razjezila tudi drugi dve konservativni in desničarski stranki v hrvaškem saboru – Most in vladno koalicijsko partnerico Domovinsko gibanje, ki je napovedalo, da si bo na vso moč prizadevalo za preprečitev izvajanja novega študija na Filozofski fakulteti. Za uvedbo študija spola je obtožila zeleno-levičarsko platformo Zmoremo! in »podobne aktiviste«. Poleg Zmoremo! program podpira tudi največja opozicijska stranka SDP.

Na novem študiju so predvideni trije obvezni predmeti: feministična teorija, zgodovina spola in feministična metodologija, študentje pa bodo vpisali tudi izbirne, med katerimi je več kot 20 predmetov in seminarjev, ki na univerzi že obstajajo. Na Filozofski fakulteti so prepričani, da strokovnjake, ki bodo ta študij končali in pridobili naziv magistra študij spolov, hrvaška družba potrebuje, ker je treba tako raziskovati spolne vloge kot tudi sodelovati pri ozaveščanju in preprečevanju nasilja nad ženskami. Glede slednjega je namreč Hrvaška v evropskem vrhu.

Nerazumevanje razlik med biološkim in družbenim spolom

Po zahtevnem postopku vrednotenja novega študija mora pred vpisom prvih 20 študentov zeleno luč prižgati še ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade, ki ga vodi minister Radovan Fuchs (HDZ). Pavliček, ki je na Filozofski fakulteti v Zagrebu končal študij nemškega jezika in zgodovine, je Fuchsa pozval, naj ustavi novi študijski program, za katerega trdi, da predstavlja ideološki »teror manjšine nad večino«, ker je 85 odstotkov državljanov kristjanov. Minister je odgovoril, da nima pristojnosti početi kaj takega, potem ko bo študij odobrila agencija za znanost in visoko izobraževanje, njegov podpis pa bo zgolj formalnost. Tudi premier Andrej Plenković pravi, da gre za postopke univerze in pristojnega ministrstva. K razmisleku o potrebi novega študija je odgovorne pozvala tudi Hrvaška škofovska konferenca, uvedbi nasprotujejo vse skrajno konservativne skupine in združenja, ki delujejo na Hrvaškem.

Desnica se je prepozno zbudila, saj se teme o pravicah žensk in spolov na hrvaških fakultetah preučujejo že več kot 20 let, je dejala saborska poslanka Zmoremo! Rada Borić, ki je na zagrebški filozofski fakulteti tudi magistrirala iz književnosti. V pogovoru za hrvaško televizijo N1 je dejala, da desničarji na Hrvaškem ne razumejo razlike med biološkim in družbenim spolom, torej tistim, ki je določen s telesnimi spolnimi značilnostmi, in spolom (»rodom« v hrvaščini), ki se nanaša na družbene vloge žensk in moških, obremenjene s stereotipi. Trdi, da desničarji vsiljujejo popolnoma nesmiselni koncept spolne (»rodne«) ideologije, ki so si ga izmislili katoliški kler in skrajno konservativna katoliška združenja. Opozorila je, da hrvaška desnica s svojimi grožnjami kaže na nerazumevanje avtonomije univerze in da se s temo ukvarjajo na populističen način, da bi pihali na dušo svojemu volilnemu telesu.

Novi študij je ključen za razumevanje enakosti spolov in razumevanje pravic žensk kot tudi za izgradnjo pravičnejše in bolj vključujoče družbe na Hrvaškem. Vodja študij spolov Ankica Čakardić verjame, da se bodo napetosti zaradi uvajanja novega študijskega programa umirile, ker politiki, ki vidijo v tem problem, niso strokovnjaki na tem področju, da bi lahko o njem tehtno presojali.