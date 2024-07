Vročinski val se je uradno začel včeraj, ko je agencija za okolje razglasila oranžni alarm, čeprav je bilo zelo vroče že kar nekaj dni prej. Kot kaže, pa vročine še ne bo tako kmalu konec. Meteorolog Rok Nosan je za portal meteoinfo Slovenija napovedal, da bo vročina trajala vsaj do 20. julija, kar pomeni, da bo vročinski val v večjem delu Slovenije trajal vsaj deset, ponekod lahko tudi več kot 14 dni.

Zaradi sopare bo občutek vročine še večji. »Pri temperaturi okoli 35 stopinj Celzija bo občutek, kot da je 38 stopinj,« je opozoril Nosan. Dolgotrajna izpostavljenost tako visoki vročini je zdravju škodljiva, v primeru ranljivih skupin pa celo življenju nevarna. Nacionalni inštitut za varovanje zdravja zato se svetuje izogibanje soncu in naporu. Nasvet še posebej velja za bolj izpostavljene skupine prebivalcev, kot so otroci in starejši, nosečnice ter bolniki. Med drugim svetujejo umik v senco med 10. in 17. uro, ko je vročina najhujša, zmanjšanje telesnih naporov, svetla oblačila in redno hidracijo.

Na Igu hladno zavetje za družine

Sledili smo nasvetu stroke in iskali ohladitev v naravi in zunaj mesta. Naravna znamenitost 15 minut iz Ljubljane se je izkazala kot izvrsten pobeg pred vročinsko ujmo. Iški vintgar je z avtom od Ljubljane oddaljen samo 20 minut vožnje. Tam je hladneje, a včerajšnje vreme je bilo tudi tam težko. Resda je bilo za odtenek hladneje kot v mestu, a vseeno soparno. Kazalo je, da bo dež, nekaj kapelj je padlo in od daleč je bilo slišati grmenje. Pravo osvežitev za obiskovalce pa je prineslo šele kopanje v Iški. »Sem prihajamo, ker je hladno in čisto, predvsem pa ni veliko ljudi. Za kopanje se moraš sicer kar sprehoditi in poiskati pravi tolmunček in rečni ovinek, v katerem bo dovolj vode. Ni to plavanje kot na Podpeškem jezeru, je pa odlično za ohladitev in uživanje v naravi,« nam pojasni gospod, ki se je ravno vračal iz soteske.

Kopališče in gostišče

Na velikem plačljivem parkirišču pred vhodom v naravno znamenitost so ljudje s kopalkami in brisačami dajali vtis, kot da smo v kakem kampu ob morju. »Če boste mediji pisali o Iškem vintgarju, se bojimo, da bo prišlo še več ljudi,« našo poizvedbo šaljivo zavrne mlada družina. Čeprav ni bilo toliko ljudi kot ob koncu tedna, pa so kriki otroškega veselja in čofotanja zapolnili sotesko. »Odrasli smo prišli plezat, otroci pa se bodo vmes kopali. Zdi se nam super za ohladitev. Smo pa tukaj prvič, zato bomo morali še poiskati pravi kotiček,« je povedal Roman Ivančič iz Ivančne Gorice, ki smo ga srečali sredi gruče otrok.

Na zaščitenem območju narave deluje tudi gostišče, ki ga vodita zakonca Aleksandra in Branko Klemenčič. Čeprav je gostišče priljubljeno med družinami, pa vztrajata pri zdravi in kvalitetni gostinski ponudbi. »Izogibamo se nezdravi hrani, nimamo pic, pomfrija in čevapčičev, imamo pa kruhove cmoke in najboljši štrudelj v okolici Ljubljane,« nam pojasni Aleksandra, ki dodaja, da je bila včeraj izjema, da je bilo tako malo ljudi. »Sem prihaja tudi veliko tujih turistov, ampak predvsem čez teden. Morda tudi konec tedna, ampak takrat je toliko obiskovalcev, da tujcev niti ne opazim,« je še dodala gostilničarka.

Z avtobusom do reke Iške

Do naravne znamenitosti je najlažje priti z avtom. Do bližnje Iške vasi sicer vozi proga 19I, a je do soteske še kakšne pol ure hoda. Teče pa Iška tudi mimo istoimenske vasi in že nekaj sto metrov od postaje LPP smo srečali ljudi, ki so našli osvežitev ob hladni reki. Skupina nasmejanih upokojencev je slikala na obrežju reke. »Smo likovna skupina Društva Frana Govekarja z Iga in smo ljubiteljski slikarji. Čez poletje se skušamo dobiti na prostem in slikamo. Iška vas je čudovita za takšne aktivnosti,« nam je povedala mentorica Zdenka Vinšek.

