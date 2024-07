Slovenci polarizirani glede pomoči Ukrajini

Medtem ko se slovenska vlada ogreva za odločitev, da bi Slovenija prihodnje leto Ukrajini namenila od 80 do 100 milijonov evrov vojaške pomoči, so Slovenci po Natovi anketi še naprej med najmanj naklonjenimi povečevanju obrambnih izdatkov in najbolj skeptičnimi do zavezništva.