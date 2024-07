Za je glasovalo 80 poslancev, proti pa nihče. Merila za delitev sredstev bodo poslej bolj pregledna. Po novem bo treba morebitne presežke pri prihodkih umestiti v finančni načrt fundacije za naslednje leto. Spremenjeni 6. člen jasneje opredeljuje merila za ocenjevanje programov.

Razvrstili so jih v skupna, posebna in dodatna merila. Ključno je število uporabnikov ali število storitev na eni strani in vrednost storitve oziroma izvajanja programa na drugi strani. Na pobudo predstavnikov humanitarnih organizacij v 2. členu ni več delitve humanitarnih organizacij na splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč. Po dosedanji ureditvi, ki se je izkazala za neživljenjsko, je bila višina sredstev za posamezne skupine humanitarnih organizacij vnaprej določena. Po novem bodo programe vseh teh skupin organizacij ocenjevali skupaj. Novi pravilnik še določa, da takrat, ko so prilivi fundacije v koledarskem letu oziroma mesecu večji od načrtovanih, vsem organizacijam nakažejo višja sredstva, če jih bo manj, pa jih bodo sorazmerno znižali.