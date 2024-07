Tudi legendarni McEnroe v bran Đokoviću

Nekdanji teniški igralec John McEnroe je ponedeljkovo nenaklonjenost gledalcev Srbu Novaku Đokoviću na dvoboju osmine finala turnirja za grand slam v Wimbledonu z Dancem Holgerjem Runejem opisal s slikovito metaforo. V intervjuju za BBC je dejal, da navijači srbskega teniškega igralca obravnavajo kot Darth Vaderja Wimbledona. »Kaj je naredil narobe? Je to zato, ker tekmuje? Ker si želi zmag, kot so si jih želeli tudi ostali? Je kriv njegov videz? Njegovo poreklo? Tekmuje enako kot vsi ostali. V primerjavi z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom pa deluje kot nekakšen Darth Vader,« je odgovoril John McEnroe. V nadaljevanju je dodal: »Kdo se lahko primerja s Federerjem in Nadalom v smislu doprinosa k teniški igri? Nihče. Toda nato je prišel Đoković in pokvaril zabavo. Mislim, da bi si glede tega zaslužil več spoštovanja.« In kdo je Darth Vader? Po podatkih wikipedie gre za izmišljeno osebo in verjetno edega najbolj znanih negativcev filmske znanstvene fantastike. Pod tem imenom se je pojavil v petih od osmih filmov dvojne trilogije Vojna zvezd.