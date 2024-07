Na tržaški železniški postaji so namreč v očitno pozabljenem kovčku našli pištolo in strelivo. Zdaj poteka preiskava, ali je to povezano s Frančiškovim obiskom.

Posnetek nadzorne kamere kavarne na železniški postaji sicer prikazuje, kako je moški vstopil v kavarno, se razgledal, kovček odložil ob mizo in odšel. Zaposleni v kavarni so opozorili železniško policijo.

Poleg pištole s strelivom so varnostne sile v kovčku našle še čevlje in oblačila. Poleg policije primer preiskujejo tudi strokovnjaki za boj proti terorizmu. Preiskava se je razširila tudi na druge države. Papežu, ki je v nedeljo na Trgu enotnosti vodil mašo z okoli 10.000 verniki, so poostrili varnostne ukrepe.