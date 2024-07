»Predsednik se mora sam odločiti, ali bo kandidiral,« je dejala za ameriško televizijo MSNBC. »Vsi ga spodbujamo, naj se odloči, saj se čas izteka. Je priljubljen in spoštovan in ljudje želijo, da sprejme to odločitev,« je dodala. Ugotovitvi novinarja, da je predsednik že jasno povedal, da ostaja kandidat, pa se je izognila, poroča britanski BBC.

Pelosi, ki ni želela neposredno odgovoriti, ali Bidna podpira kot predsedniškega kandidata demokratov, je še izpostavila, da se sedaj mora najprej ukvarjati z vrhom zveze Nato, ki se ga udeležuje v Washingtonu.

Biden se po neuspešnem soočenju z republikanskim predsedniškim kandidatom Donaldom Trumpom konec junija otepa pozivov dela javnosti in stranke, ki želi, da 81-letnega kandidata nadomesti nekdo, ki se bo lahko bolje postavil po robu Trumpu. Biden sicer verjame, da je ravno on najboljše zagotovilo, da se Trump ne vrne na oblast.

V ponedeljkovem pismu kongresnikom demokratske stranke je sporočil, da ne namerava izstopiti iz boja za ponovno izvolitev. Zatrdil je, da se namerava novembra soočiti s Trumpom in ga premagati na volitvah.

Vse več vplivnih posameznikov umika podporo

Sedem demokratskih kongresnikov je medtem Bidna že pozvalo k odstopu od kandidature, prvi demokratski senator pa je danes javno podvomil v njegove možnosti za izvolitev. Senator Michael Bennet iz Kolorada je za CNN dejal, da pričakuje zmago Trumpa proti Bidnu, morda celo z veliko razliko, poroča BBC.

Vse daljšemu seznamu javnih osebnosti, ki pozivajo Bidna k odstopu od kandidature, pa se je danes pridružil ameriški igralec in režiser George Clooney, ki je v hollywoodski eliti med glavnimi podporniki demokratov. Potem ko je na nedavni prireditvi uspel zbrati rekordnih 28 milijonov dolarjev za Bidnovo kampanjo, ga je v današnjem prispevku za New York Times pozval k odstopu.

»V bitki s časom ne more zmagati. Nihče od nas ne more. Grozno je reči, a Joe Biden, s katerim sem se pred tremi tedni srečal na zbiranju sredstev, ni bil tisti iz leta 2010, niti iz leta 2020«. Bil je ista oseba, ki smo jo minuli teden videli na soočenju s Trumpom, je dejal.