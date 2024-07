V mestu Gunsan je v eni uri padlo več kot 131 milimetrov dežja, kar je več kot desetina povprečne letne količine padavin na tem območju.

Rekordno količino padavin v eni uri so zabeležili v treh južnokorejskih provincah. Poplavljale so nekatere reke, meteorna voda je zalivala ceste, ovirane so bile prometne povezave.

Južnokorejsko notranje ministrstvo je potrdilo, da so v močnih nalivih umrli vsaj štirje ljudje. Dva sta utonila, za enega je bil usoden plaz, ki je zasul njegovo hišo, četrti pa je umrl v avtomobilu, ki ga je odnesla voda.

Podatki o intenzivnosti padavin po provincah kažejo, da se tovrsten vremenski dogodek zgodi enkrat na 200 let, je povedal predstavnik meteorološke službe in dodal, da so z meritvami sicer začeli leta 1904.

V mestu Gunsan, približno 180 kilometrov južno od prestolnice, je v sredo v eni uri padlo 131,7 milimetra dežja - več kot 10 odstotkov povprečne letne količine padavin na tem območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Južni Koreji je trenutno poletna monsunska sezona, v kateri je močno deževje s poplavami relativno pogosto. Ker so v Južni Koreji dobro pripravljeni nanje, je število smrtnih žrtev običajno nizko.

Leta 2022 so državo zajeli dotlej rekordno deževje in poplave, v katerih je umrlo več kot 11 ljudi.