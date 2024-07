Živahna in ustvarjalna četrt na Gornjem trgu

Stara Ljubljana ponuja številne zaklade, med najstarejšimi je Gornji trg, območje s srednjeveško urbanistično zasnovo, elementi baroka, gotike in renesanse. Tu so že v 16. stoletju svoj prostor našli številni rokodelci, obrtniki in trgovci. Da bi nagovorili javnost in pokazali svojo prisotnost na speči ulici, so ustvarjalci, povezani v iniciativo Ustvarjalna četrt Gornji trg, povabili na sprehod po dolgi in še kako živi ulici.