Po naročilu zlorabljali celo triletne otroke

Europol je gostil strokovnjake, ki so analizirali podatke z več deset tisoč slik in videoposnetkov zlorabe otrok prek različnih spletnih platform v živo, zbranih v zadnjih dvanajstih letih. Na sled so prišli 197 naročnikom iz 24 držav.