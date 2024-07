»Medtem ko govorimo, je dobava letal F-16 Ukrajini v teku, in sicer iz Danske in Nizozemske,« je na pogovoru ob robu vrha Nata v ameriški prestolnici povedal Blinken.

»Ta letala bodo letos poleti letela po ukrajinskem nebu, da se bo lahko Ukrajina še naprej učinkovito branila pred rusko agresijo,« je še dejal.

Poudaril je, da Zahod s tem sporočilo pošilja tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. »Če bo vztrajal, se bo škoda za Rusijo in njene interese samo še bolj poglabljala,« je poudaril ameriški zunanji minister.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zahodne države praktično od začetka ruske agresije na njegovo državo pred več kot dvema letoma poziva tudi k dobavi sodobnih bojnih letal. Ameriški predsednik Joe Biden je avgusta lani zavezniškim državam dal zeleno luč za dobavo v ZDA izdelanih letal Ukrajini, zdaj pa so jih začele tudi dobavljati.

Zelenski je v odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da bo dobava omenjenih letal pripomogla k hitrejšemu koncu vojne. »Letala F-16 približujejo pravičen in trajen mir,« je dejal ukrajinski predsednik, ki zahodne države praktično od začetka ruske agresije pred več kot dvema letoma poziva k dobavi sodobnih bojnih letal.

Ameriški predsednik Joe Biden je avgusta lani zavezniškim državam dal zeleno luč za dobavo v ZDA izdelanih letal Ukrajini, zdaj pa so jih začele tudi dobavljati. Kot je danes ob robu vrha Nata dejal Zelenski, se sicer razpravlja le o desetih ali dvajsetih letalih, kar pa po njegovi oceni ne bo zadostovalo.

Nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini je sicer ena od osrednjih tem tridnevnega zasedanja voditeljev članic zveze Nato, ki ga v ameriški prestolnici gosti Biden. Že pred začetkom vrha je več članic napovedalo tudi dobavo sistemov zračne obrambe Kijevu.

Zgodovinski vrh Nata

Osrednji del zasedanja Nata v Washingtonu je generalni sekretar organizacije Jens Stoltenberg označil za zgodovinskega. Na njem bodo namreč sprejemali tudi pomembne odločitve za prihodnost, govorili pa bodo tudi o podpori Ukrajini.

Ob začetku srečanja, na katerem bodo obeležili tudi 75. obletnico ustanovitve Nata, je Stoltenberg izpostavil, da ne bodo samo praznovali, pač pa bodo sprejemali tudi številne pomembne odločitve za prihodnost. Med drugim bodo govorili tudi o prihodnosti na področju obrambe Ukrajine in poglobitve partnerstev v azijsko-pacifiški regiji.

Kot piše agencija Reuters, je Stoltenberg poudaril pomen Natovega poveljstva pri usklajevanju vojaške pomoči Ukrajini in urjenju njenih vojakov. Med ukrepi so še dodatna vojaška pomoč Ukrajini tudi na področju zračne obrambe ter dvostranski varnostni sporazumi med državami članicami in Ukrajino. Članice Nata pa razmišljajo tudi o vzpostavitvi novega centra za usposabljanje na Poljskem, s katerim želijo zagotoviti boljšo usklajenost med Natovimi in ukrajinskimi silami.

