Kolesarji na 111. dirki po Franciji se premikajo proti Pirenejem, kjer jih ta vikend čakata dve pekleni gorski bitki, še pred tem pa so trčili v Centralni masiv. »To je etapa, ki je še težja od klasične gorske. Ves čas gre gor in dol,« je poligon enajstega tekmovalnega dne pred začetkom dneva vpisal športni direktor ekipe UAE Emirates Andrej Hauptman. Na drugi najdaljši etapi letošnje pentlje (211km) so vsi pričakovali močan beg in v ozadju boj kapetanov. A vsi strokovnjaki in tudi kolesarji na dirki sami so pozabili, da živijo v času Tadeja Pogačarja. »Zanima me etapna zmaga. Ne morem trditi, kako se bo odvijalo na cesti, a zagotovo me bolj veseli boj za zmago,« je bil odkrit vodilni kolesar na dirki.

🔥 ¡𝗕𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝗹 𝗩𝗶𝗻𝗴𝗲𝗴𝗮𝗮𝗿𝗱! Le come la tostada a Pogacar en el mano a mano de Le Lioran tras aguantar el envite en la montaña. Chapeau 👏🏻👏🏻#TDF2024 | #LaCasadelCiclismopic.twitter.com/llVtffUGC9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 10, 2024

Hitro je bilo jasno, da ima Pogi resne načrte. Ne le zmagati etapo, temveč povečati skupno prednost v skupnem seštevku. Ekipa UAE-ja ni pustila ubežnikov daleč po trasi. S povprečno hitrostjo višjo od 42 km/h so za več kot pol ure prehiteli predvideno časovnico organizatorjev, vse to pa ni bilo dovolj, da bi 25-letnik do konca izpeljal svoj dnevni načrt.

Četveroboj vse bolj postaja dvoboj

Taktika Emiratov je bila popolna vse do najtežjega prelaza dneva na Puy Mary, ki je bil na sporedu 30 kilometrov do cilja. Ekipna moč je začela malce pohajati, zato je prvi kolesar moral izvesti ne popolno pripravljen napad, a se je vseeno uspel utresti tekmecev. Vrh prelaza sta z 18 sekundami zaostanka za njim prečkala Jonas Vingegaard in Primož Roglič, ki več kot očitno prihaja v vse boljšo formo.

Pogi je uprizoril nov vratolomen spust in prednost povečal na pol minute, a do cilja sta bila še dva vzpona. Ker je slovenski as za napad porabil več moči od predvidenih, je prednost nehala naraščati, v ozadju pa je vse bolj močno na pedala začel pritiskati Vingegaard, ki se je otresel Rogliča. Dancu je uspel skok do čela dirke, nekdanjega smučarskega skakalca pa je ujel Remco Evenepoel, tako da se je razkrilo dejansko stanje moči na Touru. Četveroboj za končno zmago pa vse bolj spominja na dvoboj, čeprav v skupnem seštevku tudi Roglič in Evenepoel še nista odpisana.

Zadnji vzpon dneva na srečo Pogačarja ni bil strm, da bi Danec lahko sprožil protinapad in sta skupaj šla do cilja, kjer pa je imel presenetljivo več moči dvakratni branilec končne zmage. »Vsa zahvala gre moji ekipi in predvsem družini. Po vsem tem, kar sem preživel v zadnjih treh mesecih, je ta zmaga res neverjetna,« je bil oblit s solzami sreče po 35. zmagi kariere Jonas VIngegaard.

Spremljamo pošten boj

»Ne razmišljam o kakšni psihološki prednosti ali skupnem seštevku. Enostavno le uživam v zmagi,« je še dodal Danec, ki je priznal, da napadu ni mogel slediti in si ni mislil, da mu ga bo uspelo ujeti. Po grenkem porazu veliko čustev ni želel pokazati niti slovenski šampion. »Po tako zelo zahtevni etapi mi je uspel dober sprint. Jonas me je pošteno premagal na ciljni črti. Sedaj je jasno, da spremljamo pošten boj za zmago, da je Jonas v vrhunski formi,« je razlagal Tadej Pogačar in hotel prekriti, da si je danes želel visoke prednosti.

»Poskusili smo z napadom od daleč, a to niso vzponi, ki smo jih trenirali pred začetkom dirke. Veliko bolj sem pripravljen za takšne klance, ki sledijo v Pirenejih. Želim si še več takšnih dnevov kot danes, saj sem se počutil zelo dobro,« je poskušal držati dvignjeno glavo kljub temu, da proti Dancu ni pridobil nove prednosti.

Na drugem mestu skupnega seštevka sicer še vedno ostaja Remco Evenepoel, ki je tudi zaradi taktiziranja dvojice pred ciljno črto na cilj prišel z le 25 sekundami zaostanka. Z njim pa ni bilo Rogliča, ki je na krajšem spustu kilometer do cilja padel. Na njegovo srečo je obveljalo pravilo treh kilometrov, saj etapa uradno ni bila gorska in ni imela cilja na klancu in je prejel enak čas kot Belgijec, čeprav je zaostal dodatne pol minute. »Zdrsnil je v ovinku, kjer ni imel prave linije. Na srečo v padec ni bila vpletena njegova poškodovana rama. Izgubil je nekaj kože, a zagotovo smo z njegovo vožnjo zadovoljni, saj vidno postaja vse močnejši,« je nastop Rogliča ocenil športni direktor ​Rolf Aldag​, ki je zatrdil, da bo Rogla nadaljeval dirko. Pred bojem v Pirenejih sta na sporedu najprej dve ravninski etapi.

