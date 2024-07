Ob začetku srečanja, na katerem bodo obeležili tudi 75. obletnico ustanovitve Nata, je Stoltenberg izpostavil, da ne bodo samo praznovali, pač pa bodo sprejemali tudi številne pomembne odločitve za prihodnost. Med drugim bodo govorili tudi o prihodnosti na področju obrambe Ukrajine in poglobitve partnerstev v azijsko-pacifiški regiji.

Kot piše agencija Reuters, je Stoltenberg poudaril pomen Natovega poveljstva pri usklajevanju vojaške pomoči Ukrajini in urjenju njenih vojakov. Med ukrepi so še dodatna vojaška pomoč Ukrajini tudi na področju zračne obrambe ter dvostranski varnostni sporazumi med državami članicami in Ukrajino. Članice Nata pa razmišljajo tudi o vzpostavitvi novega centra za usposabljanje na Poljskem, s katerim želijo zagotoviti boljšo usklajenost med Natovimi in ukrajinskimi silami.

Po njegovih besedah bo druga pomembna tema zasedanja okrepitev izdatkov, ki jih države članice namenjajo za obrambo. Poudaril je, da bo letos dva odstotka bruto domačega proizvoda ali več za obrambo namenilo 23 od 32 članic. Stolemberg je tudi prepričan, da bodo ZDA ostale trdna zaveznica ne glede na izid novembrskih volitev, saj so kritike bivšega predsednika Trumpa letele predvsem na to, da druge zaveznice za obrambo namenjajo premalo sredstev. Izpostavil je še, da je močan Nato tudi v varnostnem interesu Washingtona.