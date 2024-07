Polfinalna tekma evropskega prvenstva v nogometu med Španijo in Francijo je upravičila sloves finala pred finalom. Zmaga Španije je zaslužena po mojstrskih zadetkih 16-letnega Laminea Yamala in Danija Olma, ki sta sredi prvega polčasa izničila vodstvo Francije (strelec Kolo Muani v 9. minuti) in poskrbela za popoln preobrat, ki so ga španski mediji evforično opisali kot štiri minute čarovnije. Yamal je z golom podrl številne rekorde. S starostjo 16 let in 362 dni (17. rojstni dan bo praznoval v soboto) je postal najmlajši strelec v zgodovini evropskih prvenstev in tudi velikih tekmovanj, saj je bil Brazilec Pele star 17 let in 239 dni, ko je dosegel na svetovnem prvenstvu leta 1958 na Švedskem. Obenem je Yamal postal prvi Španec, ki je po 24 letih dosegel gol za Španijo s strelom zunaj kazenskega prostora. Zadnji pred njim je bil Raul leta 2000 na tekmi s Slovenijo v Amsterdamu.

Španija navdušila z raznovrstnostjo

Yamal, ki je s seboj v Nemčijo prinesel šolske učbenike, da je pisal domače naloge, je bil seveda izbran za igralca tekme. »Ker smo zaostajali, v trenutku, ko je prišla žoga do mene, nisem preveč razmišljal. Enostavno sem streljal in žoga je našla pot v gol. A najbolj pomembno je, da je ekipa v finalu. Nič drugega ni pomembno. Izpolnili smo cilj, ki smo ga imeli v polfinalu, a zdaj je pred nami najpomembnejša stvar – osvojiti naslov. Odločilno je bilo, da smo vedeli, kako moramo reagirati po golu Francije. Zdaj bom rojstni dan lahko proslavil z ekipo tukaj v Nemčiji,« je povedal Lamine Yamal, sicer član Barcelone, ki je z golom in svojo igro razveselil vso Španijo. Obenem je zbodel francoskega reprezentanta Adriena Rabota, ki je pred polfinalom dejal, da bo moral najstnik pokazati več, če želi igrati v finalu. »Govori sedaj, govori sedaj,« je kričal v televizijske kamere takoj po doseženem zadetku. Drugi španski junak je Dani Olmo, ki je dosegel gol v osmini finala, četrtfinalu in polfinalu. »Neverjetno. Zasluženo smo v finalu. Po smoli, ko smo prišli v zaostanek, se nismo predali, ampak vztrajali,« je bil navdušen Dani Olmo.

Španija je pokazal raznovrstnost, s katero navdušuje že ves turnir. Ko je bila v zaostanku je napadala, ko je vodila, se je spretno branila, saj je postavila neprebojen zid, da si Francija ni priigrala veliko priložnosti. Španci so se fanatično borili, ideolog igre na sredini igrišča Rodri je tekmo končal s krvavečim nosom, kapetan Morata ima težave z nogo, ko se je vanj po tekmi med slavjem zaletel varnostnik, ki je posredoval po vdoru enega izmed navijačev na igrišče.

»V to ekipo je treba vedno verjeti. Vsi so izjemni nogometaši, ki vedno garajo za ekipo, si na igrišču pomagajo med seboj in prekašajo sami sebe. Vedo, kako napadati, se braniti in brati igro. Španski nogomet smo vrnili tja, kamor spada. Ne bomo se sprostili, saj še naprej želimo pisati zgodovino, zato moramo ostati zbrani za finale v nedeljo v Berlinu. Hvala navijačem. Ponosen sem, da so ljudje v domovini navdušeni nad zmagami in gredo skupaj proslavljat na ulice,« je povedal 63-letni Luis de la Fuente, ki je moral odgovarjati na vprašanja o čudežnem dečku Yamalu. »Na delu smo videli genija. Nedvomno je to igralec, za katerega moramo poskrbeti, da bo še naprej rasel in ostal skromen ter prizemljen. Za svoja leta je veliko bolj zrel in ima boljši odnos kot nekateri izkušeni igralci. Lahko smo srečni, da je Španec in nam bo v naslednjih letih prinesel še veliko veselja,« je pojasnil Luis de la Fuente.

Glavna krivca za izpada Mbappe in Griezmann

Francija je imela na papirju kakovostnejšo igralsko zasedbo od Španije, ki pa je boljša kot ekipa. Po izpadu v polfinalu se je na Francijo vsul plaz kritik. »Španija je zelo dobra ekipa, kar je dokazala s tem, da je naredila preobrat, potem ko smo povedli. Ker so bili suvereni v kontroli igre, so nam povzročali težave. Do konca tekme smo skušali spremeniti izid, vendar Španija je potrdila sloves najboljše ekipe na turnirju in zmagala zaradi svoje kakovosti. Mi bi zapustili boljši vtis, če bi bili učinkovitejši.« je po tekmi priznal selektor Francije Didier Deschamps, ki je namignil, da bi se po 12 letih lahko poslovil s klopi, čeprav ima pogodbo še do leta 2026.

Francoski mediji so zapisali, da je 16-letni Yamal poskrbel, da je Mbappe na turnirju izgledal kot veteran in ga ob Griezmannu razglasili kot glavnega krivca za izpad. »Zelo sem si želel postati evropski prvak in prikazati dobre igre. Nič od tega mi ni uspelo. Zelo sem razočaran. Nismo naredili dovolj, da bi se uvrstili v finale. Španci so prikazali boljšo igro in zasluženo gredo v finale, mi pa domov« je dejal Kylian Mbappe, ki se zdaj seli v Španijo, kjer bo v novi sezoni igral za Real Madrid.

6. zaporedno zmago je na letošnjem EP dosegala Španija, ki je premagala Hrvaško (3:0), Italijo (1:0), Albanijo (1:0), Gruzijo (4:1), Nemčijo (2:1 po podaljšku) in Francijo (2:1).