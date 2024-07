Imamo dolgočasne burgerje in imamo zanimive burgerje. Ta je nadvse zanimiv in popolnoma neubranljiv. Kako le ne, če pa vsebuje čudovite okuse, ki se res dobro dopolnjujejo in ta burger naredijo res poseben. Ljudi preseneti, ljudi nasiti in ljudi res lepo zadvolji. Naredi torej točno to, kar pravi burger mora narediti.

Ena izmed sestavin v burgerju je ananas, ki ta burger naredi sočen, svež in nadvse poleten. Morda zveni nenavadno, ampak je res dobro. Ananas je lep dodatek in nikakor ne prevlada med okusi, le lepo jih dopolni. Seveda lahko pripravite enak burger tudi brez ananasa, a je z njim še boljši.

V piščančjem burgerju z ananasom se nahaja:

BOŽANSKI PIŠČANČJI POLPET – V trgovini lahko najdete mleto piščančje meso, enostavno pa ga lahko pripravite tudi doma. Uporabite piščančja prsa ali pa še raje izkočiščena stegna, ki so mnogo bolj sočna od prsi. Meso vrzite v multipraktik in enostavno zmiksajte. Če vmes morda ostanejo kakšni večji koščki je to le še dodatni plus, saj poskrbijo za sočnost. Poleg mletega mesa so v polpetu čudoviti dodatki, ki ta polpet naredijo neubranljiv. Vsebuje sveže dišavnice – uporabite svežo baziliko in peteršilj, nato pa še česen in mlado čebulo, začimbe – sušeno baziliko, sladko papriko in po želji malo kajenskega popra, še sol in poper, potem pa za tisti umami okus še sušene paradižnike, pa parmezan in da se vse drži skupaj še drobtine in jajce. Že same sestavine obljubljajo čudovite okuse!

SIR – Na sveže popečen polpet položite še rezino ali dve sira, ki se bo zaradi toplote stopil in lepo objel polpet. Odlična je mocarela v rezinah, lahko pa uporabite kakšen drug lepo topljiv sir.

AVOKADO – Avokado poskrbi za kremnost in čudovit okus, nanj pa se še lepo prime solata. Avokado lahko še malo posolite in da ne porjavi pokapate še malo limetinega ali limoninega soka.

KLASIČNA BURGER ZELENJAVA – Poleg solate so v burgerju še paradižnik.

ANANAS – Ta burger je čudovit brez ananasa, ampak z njim je pa res božanski. Doda tisto poletno svežino in ravno prav sladkobe. Uporabite lahko svež ananas, čisto ok pa je tudi tisti iz konzerve. Rezine popecite na ponvi, na kateri ste prej polpet in dodajte v burger. Res enostavno in tako dobro.

MEDENA OMAKA – Ta burger ne vsebuje ketchupa, ker bi ta ostale okuse čisto preveč povozil. Zato raje uporabite medeno omako. Pripravite jo z malo majoneze, gorčico, medom, soljo in malo kisa. Če želite, dodajte še malo kajenskega popra. Potem jo namažite na spodnji del zgornjega dela bombetke in burger pokrijte.

BURGER BOMBETKE – Seveda jih lahko kupite ali pa jih pripravite tudi doma. Uporabite kar tale recept za burger bombetke.

Tako sestavljen burger vas bo enostavno navdušil!

Lahko pa takrat, ko se vam ne da pripravljati celotnega burgerja, pripravite le piščančji polpet, ki ga postrezite s katero koli drugo prilogo, dodajte v kakšen sendvič, solato, tortilijo ali pa ga pojejte samega le z nekaj najljubše solate.

Lahko ga spečete tudi vnaprej in pred uporabo le pogrejete. Če uporabite stegna, bo polpet ostal res lepo sočen.

Polpet lahko tudi zamrznete, a preden ga spečete. Pred uporabo ga le odmrznite na sobni temperaturi ali pa čez noč v hladilniku. Če želite zamrzniti več polpetov, med njih položite malo papirja za peko, da se med zamrzovanjem oziroma med odtajevanjem ne bodo sprijeli.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 4 osebe)

Sestavine za piščančji polpet:

500 g mletega piščančjega mesa ali piščančjih stegen brez kosti in kože

2 mladi čebulici oz. 2 žlici narezane mlade čebulice

2 stroka naribanega česna

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

1/2 žličke mlete sladke paprike

1/4 žličke kajenskega popra (neobvezno)

1 žlička sušene bazilike

1 velik ščep svežega peteršilja

1 velik ščep sveže bazilike

90 g drobtin

75 g parmezana

1 jajce

4 koščki sesekljanega sušenega paradižnika iz olja

Sestavine za medeno omako:

4 žlice majoneze

1 žlička tekočega medu

1 žlička gorčice

1 žlička jabolčnega kisa

1 ščepec kajenskega popra (neobvezno)

Ostale sestavine:

1 žlica (olivnega) olja za peko polpetov

4 burger bombetke

1 avokado

1 ščepec soli in nekaj kapljic limetinega ali limoninega soka za na avokado

8 listov solate

2 sveža paradižnika

8 rezin svežega ali vloženega ananasa

8 rezin mocarele sira v rezinah

PRIPRAVA

Piščančja stegna brez kosti in kože zmiksajte ali pa uporabite mleto piščanje meso. Dodajte vse ostale sestavine za polpet in dobro premešajte – najboljše kar s čistimi rokami. Oblikujte štiri bombetke in jih na obeh straneh pecite približno 4 minute na segreti žlici olja. Ko so polpeti pečeni nanje položite rezine sira in ponev pokrijte, da se sir stopi in objame polpete.

Na isti ponvi popecite še ananas, približno minuto ali dve na stran.

Vmes pripravite medeno omako. Skupaj zmešajte vse sestavine za omako in dobro premešajte. Poskusite in po potrebi dodajte kar manjka.

Solato operite in otresite, svež paradižnik pa narežite na kolobarje. Avokado pretlačite, posolite in pokapajte z limetinim sokom in premešajte.

Na dno bombetke namažite avokado, dodajte solato, polpet s sirom, popečen ananas in svež paradižnik. Na notranji del zgornje bombetke namažite medeno omako in jo nato položite na paradižnik.

Burger takoj postrezite in uživajte!