Policiste so o nesreči obvestili okoli pol desetih dopoldne, na kraju nesreče pa se je izkazalo, da je tovornjak povozil pešca, ki se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je umrl že na kraju nesreče.

Policisti so cesto zaprli za ves promet, po ogledu kraja nesreče pa so ugotovili, da je imel pešec ogromno smolo. »Po do sedaj zbranih podatkih je pešec, ki je hodil v skupini oseb, padel pod kolesa tovornega vozila. 22-letni pešec je na kraju nesreče umrl,« so popoldne sporočili s celjske policijske uprave.

Po naših neuradnih informacijah naj bi pešec hodil v skupini z drugimi varovanci lokalnega centra za usposabljanje, ki nudi institucionalno varstvo odraslih s posebnimi potrebami.

22-letnik naj bi iz neznanega razloga izgubil ravnotežje in padel ravno v najbolj nesrečnem trenutku, ko je mimo pripeljal tovornjak. Po prvih informacijah tako za nesrečo najverjetneje ne bosta odgovorna niti voznik tovornjaka niti vzgojitelj.