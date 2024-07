Kenza Layli, vplivnica iz Maroka, je po poročanju tabloida New York Post postala prva miss umetne inteligence.

Izbrali so jo med več kot 1500 računalniško spremenjenimi modeli. Njen prvi odziv: »Čeprav ne čutim čustev kot ljudje, sem resnično navdušena!«

Glavno nagrado, slabih 20.000 evrov, je v Kenzinem imenu prevzela njena stvarnica Meriam Bessa.

Layli ima na omrežju instagram več kot 190.000 sledilcev, objavlja pa vse od hrane, kulture in mode do lepote in potovanj. S tem slavi bogato kulturno dediščino Maroka. Njena prednost pa je, da s sledilci komunicira 24ur vsak dan v tednu v sedmih jezikih.

Internetna senzacija obljublja, da bo slavo izkoristila za opolnomočenje žensk, zaščito okolja in pozitivno ozaveščanje o kulturi robotov. »Umetna inteligenca je orodje, zasnovano tako, da dopolnjuje človeške zmožnosti, ne pa jih nadomešča. S prikazovanjem potenciala umetne inteligence pri inovacijah želim razbliniti strahove ter spodbujati sprejemanje in sodelovanje med ljudmi in umetno inteligenco.«

Meriam Bessa, sicer izvršna direktorica podjetja Phoenix AI, pa dodaja: »To je priložnost, da s ponosom predstavljam Maroko. in da poudarim vlogo Maročank, Arabk, Afričank in muslimank na področju tehnologije.«

Na prvem lepotnem tekmovanju na svetu te vrste so udeleženke ocenjevali na podlagi videza, vpliva na spletu in tehničnih veščin, s katerimi so jih ustvarili, poroča Forbes.

Družbeni vpliv so ocenili na podlagi stika z oboževalci, rasti števila sledilcev in spretnosti pri uporabi različnih platform.

Drugo mesto je osvojila Lalina Valina iz Francije, ki po spletu poudarja pomen prijaznosti, tretje pa Olivia C, portugalska popotnica.