Po obravnavi na policijski postaji se zdaj sooča z obtožbami. Namesto pomoči so jo dubajske oblasti obtožile poskusa samomora in uživanja alkohola.

Želi se vrniti na Irsko, vendar ne more zapustiti države, saj so njen potni list razveljavili. »Ne vem, kaj se bo zgodilo na sodišču naslednji teden. Obupano želim domov in vse pustiti za seboj,« je povedala.

Zloraba človekovih pravic

Irski premier Simon Harris je zatrdil, da bo posredoval in zagotovil konzularno pomoč. Politiki in aktivisti pozivajo k njeni izpustitvi. Tudi izvršna direktorica Detained in Dubai, organizacije za pomoč žrtvam v podobnih primerih, Radha Stirling poziva oblasti, da naj opustijo obtožbe. »Dubajske oblasti pozivam, naj nemudoma opustijo obtožbe proti Tori, odpravijo prepoved potovanja in ji zagotovijo vrnitev domov.« In opozarja, da so obtoženi kršene človekove pravice, kljub temu pa jo lahko obsodijo na zaporno kazen.

Nasilni partner

Mama obtožene je potrdila navedbe o nasilnem partnerju. »Prisilil jo je, da je prekinila stike s prijatelji in družino. Če smo jo poskušali kontaktirati, je imela težave,« je povedala in dodala, da je bila Tori več let žrtev nasilja. Soprog, ki prihaja iz Južne Afrike, naj bi jo napadel z nožem in jo pretepel.

Za svojo nečakinjo se je zavzela tudi teta, ki je Tori opisala kot »lepo mlado žensko«. Dejala je, da je bila služba pri Združenih arabskih emiratih zanjo uresničitev sanj.

Radha Stirling je kritična predvsem do oblasti, ker niso zaščitile Tori. »Neverjetno je, da oblasti niso posredovale, glede na to, v kakšnem stanju je bila, ko so jo prvič hospitalizirali.«

Različne organizacije ljudi vse bolj svarijo pred iluzijo blišča v Dubaju.