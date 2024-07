Fotografijo je pred 17 leti posnel fotograf agencije AP Joan Monfort. Kot se spominja danes, je fotografiranje potekalo v slačilnici za obiskovalce na Barcelonskem Camp Nou jeseni 2007, ko je bil Yamal star le nekaj mesecev. Igralci Barcelone so z otroki in njihovimi družinami pozirali v okviru letne dobrodelne akcije lokalnega časopisa Diario Sport in Unicefa. Messija pa so na snemanju povsem slučajno dodelili k Yamalovi družini. Na eni od fotografij je ob Messiju in dojenčku tudi Laminova mama, ki prihaja iz Ekvatorialne Gvineje.

»Koledar je nastal s pomočjo Unicefa, ki je z nagradno igro izbiral družine za sodelovanje na snemanju. Nanjo se je prijavila tudi Yamalova družina in bila izbrana,« je po objavi fotografije na spletu za Guardian dejal Monfort.

Kot se spominja danes, to ni bila lahka naloga, saj Messi ni bil povsem prepričan, kako naj ravna z dojenčkom. »Messi je precej introvertiran fant, je sramežljiv. Prihajal je iz slačilnice in se nenadoma znašel pred plastično kadjo, polno vode in dojenčkom v njej. Bilo je zapleteno. Sprva sploh ni vedel, kako ga držati,« je povedal Monford.

Messi je bil takrat star 20 let in je že veljal za velikega talenta, vendar je trajalo nekaj let, preden se je vpisal med legende svoje generacije pri Barceloni in Argentini. Tako kot Messi je tudi Yamal šel skozi priznano Barcelonino mladinsko akademijo La Masia. Yamal je kljub svoji mladosti eden najboljših igralcev Španije na Euru 2024, včeraj pa je postal tudi najmlajši igralec, ki je na evropskem prvenstvu dosegel gol. V soboto, dan pred finalom v Berlinu, bo dopolnil 17 let.

56-letni Monfort, sicer priznani športni fotograf, do danes ni vedel, da je na teh fotografijah iz leta 2007 Yamal, dokler mu prijatelj ni poslal sporočila. »Zelo vznemirljivo je biti povezan z nečim, kar je povzročilo takšno senzacijo. Če vam povem po pravici, je to zelo lep občutek,« je še dejal.