V torek popoldne je Koprčan poklical na policijo in prijavil, da ga je med kolesarjenjem na poti v Žusterno v roko zadel mlajši fant s skuterjem.

Policisti so na kraju ugotovili, da fant ni voznik skuterja, temveč električni skiro, vsekakor pa je med vožnjo uporabljal tudi mobilni telefon, zaradi česar je zapeljal na nasprotni pas kolesarske steze in trčil v kolesarja, ki mu je pripeljal nasproti. Kolesar se je v trčenju lažje poškodoval, policisti pa so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Napihal je 0,60 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Koprski policisti bodo zoper mladoletnika podali obdolžilni predlog, kolesar pa je že na kraju prejel položnico z globo.