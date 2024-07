»Danes ne praznujemo le obletnice zavezništva, temveč prijateljstvo med obema narodoma,« je dejal premier v nagovoru. Prepričan je, da je lahko Slovenija ponosna, ker je že drugič nestalna članica Varnostnega sveta ZN, kar se je zgodilo tudi s podporo ZDA.

«Velikost in moč države nista pomembni. Pomembno je, da si delimo skupen cilj, to sta blaginja in demokracija za cel svet,« je poudaril.

Golob je spomnil na dolgo pot Slovenije od samostojnosti do danes, ko praznuje 20 let članstva v zvezi Nato. Med drugim je izpostavil uspehe države na gospodarskem področju in se zahvalil vsem, ki v ZDA ohranjajo slovensko kulturo in identiteto, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

V Washingtonu se je včeraj začel vrh zveze Nato, ki se ga iz Slovenije udeležuje delegacija pod vodstvom Goloba, v njej pa sta tudi zunanja ministrica Tanja Fajon in obrambni minister Marjan Šarec. Sledil je še sprejem na veleposlaništvu za predstavnike slovenske in ameriške gospodarske, politične in kulturne skupnosti v ZDA, ki ga je gostil slovenski veleposlanik Iztok Mirošič.

Opozoril je, da je preteklo že preveč let, odkar je premier Slovenije obiskal prostore veleposlaništva. Pozdravil je obiskovalce iz Clevelanda in drugih delov ZDA ter omenil, da se je premier Golob že v torek na kratko srečal s podpredsednico ZDA Kamalo Harris.