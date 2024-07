Zaskrbljujoč incident se je zgodil že na zadnji tekmi Portugalske v skupinskem delu, ko se je navijač želel približati Cristianu Ronaldu. Skočil je s tribune na stopnišče, po katerem nogometaši zapuščajo zelenico, in skoraj z nogami trčil v glavo portugalskega zvezdnika. Ronaldovi varnostniki so tedaj preprečili morebitno hujšo poškodbo nogometaša.

Poškodbi pa se ni uspelo izogniti španskemu napadalcu Alvaru Morati. Po zmagi Španije nad Francijo v polfinalu je la Furia Roja slavila na zelenici, nakar se je proti igralcem pognal vsiljivi navijač, za njim pa redarji. Navijača so naposled uspeli ujeti in ga pospremili z zelenice, a je pred tem enemu od redarjev spodrsnilo, z vso hitrostjo pa je trčil v nogo Alvara Morate. Španski napadalec je z zelenice odšepal.

This can’t keep happening. It’s a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. 🤦‍♂️ #Euro2024#Moratapic.twitter.com/Dp5KgEvq5h — Ned Ozkasim (@nedoz9) July 9, 2024

Španski selektor Luis de la Fuente je po sinočnji tekmi izrazil upanje, da bo Morata lahko nastopil v finalnem obračunu v nedeljo. Previdno je povedal, da bodo konkretnejše ocene lahko podali šele danes, je bil pa optimističen, da poškodba kapetanu Španije ne bi smela povzročati prehudih težav.

So spet potrebne ograje?

Lahko bi se izšlo tudi drugače. Moderni odprti stadioni brez ograj, atletskih stez in s sedeži tik ob zelenici ponujajo izjemno izkušnjo, a navijačem nalagajo tudi določeno odgovornost. Obstaja razlog, zakaj so bili stari stadioni v Jugoslaviji obdani z ograjami, ali pa so bile tribune tako zelo odmaknjene od igrišča, da so navijači le s težavo neovirano prišli do zelenice. Kjer se posamezniki ne zmorejo brzdati sami, jih morajo brzdati drugi. S hudimi kaznimi ali z arhitekturnimi prijemi.

Uefa je medtem že v rednem delu tekmovanja kaznovala organizatorja prvenstva v Nemčiji, ker ni uspel zagotoviti dovoljšnje varnosti za nogometaše pred vsiljivci. Ob tem je Uefa tudi napovedala še, da bo preučila in zaostrila varnostne ukrepe na stadionih.

Vdori na zelenice, zlasti ob osvojitvi prvenstev, so ponekod po svetu sicer del nogometne folklore. Vdori vsiljivcev na zelenice, da bi se slikali z nogometaši, pa uživajo dosti manjšo podporo. Kljub temu je teh incidentov, zdi se, vse več. Spomnimo se samo tekme med Slovenijo in Portugalsko v Stožicah, ki so jo prekinjali številni poizkusi vdora. V zadnjih letih se je razširil še bolj nadležen trend, ko so posamezniki pričeli najemati ljudi, da so z oglasnim napisom stekli na zelenico in na največjih nogometnih dogodkih promovirali neko spletno stran ali kak izdelek.