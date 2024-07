»Kaj je naredil narobe? Je to zato, ker tekmuje? Ker si želi zmag, kot so si jih želeli tudi ostali? Je kriv njegov videz? Njegovo poreklo?« se je spraševal McEnroe. »Tekmuje enako kot vsi ostali. V primerjavi z Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom pa deluje kot nekakšen Darth Vader.«

V nadaljevanju je še dodal: »Kdo se lahko primerja s Federerjem in Nadalom v smislu doprinosa k teniški igri? Nihče. Toda nato je prišel Đoković in pokvaril zabavo. Mislim, da bi si glede tega zaslužil več spoštovanja,« je v svojem slogu dejal McEnroe, sicer tudi sam znan po ne ravno idiličnih odnosih z gledalci in sodniki.

Đoković se je po koncu dvoboja osmine finala obregnil ob nenaklonjenost gledalcev. «Vsem, ki ste izkazali nespoštovanje do igralca - v tem primeru mene - želim lahko noč,« je zbranim dejal s 24 osvojenimi turnirji za grand slam najuspešnejši igralec v zgodovini tenisa.

Čeprav je s tekmecem v osmini finala opravil gladko, ga je namreč zmotil del navijačev, ki so na najbolj poštirkanem teniškem turnirju na svetu z izjemno strogimi pravili oblačenja in obnašanja, skozi dvoboj skandirali »Rune« s poudarkom na u, Đoković pa je to slišal kot »buuuuu«.

»Igral sem že v veliko bolj sovražnih okoljih«

Dodal je še, da tovrstne turnirje igra že več kot 20 let in da pozna vse umazane trike. »Igral sem že v veliko bolj sovražnih okoljih, kot je to v Wimbledonu, zato se me vaša dejanja ne morejo dotakniti,« je bil neposreden.

Srb naj bi z navijači dalj časa bil bitko za njihovo naklonjenost, ki je bila precej od manjša od tiste, ki so jo namenili njegovima največjima rivaloma Rogerju Federju in Rafaelu Nadalu.

Sedemintridesetletni Srb je proti Runeju v osmini finala slavil s 6:3, 6:4 in 6:2 v nizih. V današnjem četrtfinalu se bo drugi nosilec, ki je na turnir prišel po ekspresni sanaciji poškodbe meniskusa, ob 16. uri pomeril z Avstralcem Alexom De Minaurjem.