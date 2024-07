Izraelske oblasti so sporočile, da so v napadu z natančno vodeno raketo ubile enega od predstavnikov Hamasa, ki je sodeloval v napadu na Izrael sedmega oktobra lani. Dodali so še, da poročila o številu morebitnih civilnih žrtev še preučujejo.

While Palestinians attempted to play football, an Israeli airstrike sent them fleeing at a school housing the displaced. Over 20 people were killed in the town of Abassan, east of Khan Younis, with most of the victims being women and children pic.twitter.com/1wHlj1Z6pA — Melissa Sigodo (@melissasigodo) July 10, 2024

Izraelska vojska je začela z napadi na to največje mesto v Gazi, ker sumi, da člani Hamasa znova uporabljajo civilne ustanove za skrivanje.

Po poročanju agencije AP je njihov poročevalec, ki se sklicuje na zdravniške vire v bolnišnici Nasser v Khan Younisu, dejal, da je v napadu umrlo 25 ljudi.

Izrael je z nadaljevanjem ofenzive v Gazi na tisoče ljudi prisilil, da so se umaknili na to področje, vendar je nekaj sto tisoč Palestincev vseeno ostalo na severu obkoljene enklave.

Izrael je v ponedeljek tudi pozval k evakuaciji prebivalstva iz vzhodnih in osrednjih delov mesta Gaza, nekatere bolnišnice so zato že zaprli in preselili. Kot poroča agencija Reuters, je bil umik prebivalstva zelo kaotičen, saj jih večina ni vedela, kam naj sploh gre. Organizacija Združenih narodov je ob tem v izjavi za javnost zapisala, da so ljudje bežali na vse strani in niso vedeli, katera pot je najvarnejša.

Na nove napade se je odzvalo tudi gibanje Hamas. Opozorili so, da bi lahko takšni napadi močno ogrozili poganja o premirju in izpustitvi izraelskih talcev.

Po podatkih Združenih narodov je pomanjkanje hrane na tem območju kritično, zaradi podhranjenosti pa je že umrlo nekaj deset otrok. Izraelske oblasti so ob tem sicer sporočile, da si prizadevajo, da bi lahko dostavile več pomoči. »Izjavljamo, da je izraelska namerna in ciljno usmerjena kampanja stradanja palestinskega ljudstva oblika genocidnega nasilja in je povzročila lakoto po vsej Gazi,« pa so v posebni izjavi zapisali posebni poročevalci ZN.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas, je bilo v devetmesečni izraelski vojaški ofenzivi ubitih več kot 38.000 Palestincev, 88.000 pa ranjenih.