Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je pri nadzoru preverjali zlasti označevanje ter poreklo prodaje sadja in zelenjave iz lastne proizvodnje in opravljanje dopolnilne dejavnosti. Pri tem so ugotovili sedem nepravilnosti, ki so bile povezane predvsem z neoznačenostjo oz. pomanjkljivo označenostjo prodajne stojnice, z zavajajočimi imeni in s tem, da je pridelke prodajala oseba, ki ni član kmetijskega gospodarstva.

Deset primerov medtem še ni zaključenih, saj poteka postopek ugotavljanja in preverjanja dejanskega stanja na kmetijskih gospodarstvih in v uradnih registrih glede na ugotovitve pri sami prodaji na tržnici, so pojasnili na inšpektoratu.

Izpolnjevanje pogojev

Kmetijska inšpekcija inšpektorata izvaja nadzor kmetijskih gospodarstev z vidika izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v zakonu o kmetijstvu in uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kot so pojasnili, kmetijsko gospodarstvo z lastno proizvodnjo lahko prodaja samo pridelke, ki jih pridelajo na kmetiji. Lastne izdelke ter pridelke in izdelke iz drugih kmetijskih gospodarstev pa kmetijska gospodarstva lahko prodajajo v okviru dopolnilnih dejavnosti.

Koordinirane nadzore nad stojnicami s svežim sadjem in zelenjavo pa tudi letos izvaja uprava za varno hrano. Inšpektorji preverjajo sledljivost, ustrezno označenost in kakovost svežega sadja in zelenjave, pa tudi identifikacijo subjektov - registracijo zavezanca, ustreznost higiene in rokovanje z živili.

Kršitve in opozorila

Nadzore so, kot so sporočili z uprave, izvajali na stojnicah, ki so se nahajale ob cestah, v trgovskih centrih ali ob njih ter na tržnicah. Neskladja so zaznali pri 27 pregledih. Pri tem so v šestih primerih pomanjkljivo sledljivost sadja in zelenjave, v dveh primerih neustrezno kakovost, v 21 primerih pomanjkljive označbe kakovostnega razreda, sorte ali porekla, v 11 primerih pomanjkljivo higieno ter v štirih primerih odsotnost izjav o obveščanju o zdravstvenem stanju zaposlenih.

Inšpektorji so na podlagi ugotovljenega izrekli 17 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter eno odločbo o odpravi nepravilnosti, medtem ko so v skladu z zakonom o prekrških izrekli šest opozoril, izdali štiri plačilne naloge in dve odločbi o prekršku.

Ob tem so na upravi za varno hrano napovedali, da bodo preglede nadaljevali tudi v prihodnjih mesecih.