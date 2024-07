Hrvaški policisti so zaradi suma, da je 48-letni Slovenec storil kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst prometa, izvedli kriminalistično preiskavo. Osumljenec je minuli petek okoli 16. ure v kampu Kosirina upravljal dron, ravno med intervencijo oz. med letenjem kanaderjev, ki so sodelovali pri gašenju požara. To je počel brez odobritve pristojnih organov in ob kršenju prometnih predpisov, s čimer je ogrožal zračni prostor.

»Letimo s hitrostjo 300, 350 kilometrov na uro. Če letalo pri tej hitrosti zadene dron, ki je v zraku težko videti, lahko nekdo v letalu zaradi tega tudi umre,« je posvaril pilot Milan Došen.

Šibeniško-kninska policija je zaradi istega početja priprla še eno osebo, 33-letnika. Ta je požar po navedbah policije snemal nedaleč od kampa Kosirina.

Po besedah hrvaškega strokovnjaka za drone Ivana Vidakovića je kazen za tako početje na Hrvaškem od 600 do 20.000 evrov.