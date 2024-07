Zelenski je posnetku sporočil, da so okoli 2,3 milijona evrov sredstev že premestili za podporo bolnišnice, sledila pa bodo še sredstva v višini okoli 6,8 milijona evrov. Pomoč bodo prejele tudi vse družine ranjenih in umrlih, je zagotovil.

Napadi na pediatrično bolnišnico in druge dele Ukrajine v ponedeljek so terjali najmanj 43 smrtnih žrtev, je Zelenski v torek dejal ob robu vrha zveze Nato v Washingtonu. Še več kot 160 ljudi je bilo ranjenih. Napad velja za enega najbolj smrtonosnih v zadnjih mesecih.

Sledile so obsodbe iz celega sveta, do Rusije pa so bili kritični tudi na zasedanju Varnostnega sveta ZN.

Nove smrtne žrtve

Ruska vojska je danes nadaljevala napade. Na jugu Ukrajine so bili ubiti najmanj trije ljudje, moški v Nikopolu ter varnostnik in voznik tovornjaka v pristanišču v regiji Odsesa. Zaenkrat ni znano, ali so bile smrti posledica neposrednega napada ali padlih ostankov raket, ki jih je prestregla zračna obramba. Ukrajinska zračna obramba je uspela ponoči sicer prestreči 14 od 20 dronov, so sporočili iz ukrajinske vojske.