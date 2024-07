»Vročina bo namreč po zadnjih izračunih z manjšimi nihanji vztrajala vsaj do 20. julija, kar pomeni, da bo vročinski val v večjem delu Slovenije trajal vsaj 10, ponekod pa lahko tudi več kot 14 dni,« je v napovedi za Meteoinfo Slovenija zapisal Rok Nosan. »Vročina bo najbolj pritiskala v vzhodni polovici države in na Goriškem, kjer je tudi največ možnosti, da pade kakšen rekord.«

Arso je medtem za danes že izdal oranžni alarm. Opozarjajo, da bo predvsem sredi dneva po nižinah velika toplotna obremenitev. Močno se je segrelo tudi morje ob slovenski obali. Arso napoveduje, da bo imela voda tam tudi več kot 27 stopinj Celzija.

(Animacija prikazuje pritok afriškega vročega zraka v naslednjih 10 dneh. Animacija ob tem prikazuje spreminjanje temperatur na nadmorski višini okoli 1500 metrov, saj je na tej višini zaradi manjšega vpliva tal lažje spremljati gibanje zračnih mas.)

V Kopru leta 2022 rekordnih 29 dni vročine

V Sloveniji smo sicer že v preteklosti imeli dokaj dolge vročinske vale. Najdaljši vročinski val v zgodovini uradnih meritev v Sloveniji so zabeležili leta 2022 v Kopru, ko je vročina neprekinjeno vztrajala od 14. julija do 11. avgusta oziroma kar 29 dni. Po podatkih Arsa je najdaljši vročinski val v Ljubljani trajal 17 dni, v Biljah pri Novi Gorici 15 dni, v Murski Soboti 14 dni, v Novem mestu 12 dni, v Celju 10 dni in v Ratečah 8 dni.

Visoke temperature bo v prihodnjih dneh spremljala tudi sopara, zaradi česar bo občutek vročine še višji. »Pri temperaturi okoli 35 stopinj Celzija bo občutek, kot da je 38 stopinj,« opozarja Nosan. »Zaradi vlage bodo marsikje zelo tople tudi noči, ozračje pa bodo ponekod za krajši čas osvežile nevihte, ki lahko ob veliki pregretosti ozračja prerastejo v lokalna neurja. Glavnina nevihtnega dogajanja bo sicer v naslednjih desetih dneh v krajih severno od nas.«