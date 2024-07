Potem ko so bili Nizozemci v skupini šele tretji za Avstrijo in Francijo, so jih mnogi že odpisali, a varovanci Ronalda Koemana so zelo dvignili formo za izločilne boje, kjer so v osmini finala gladko premagali Romunijo (3:0) in s preobratom ustavili nalet razigrane Turčije (2:1). V skladu s tradicijo Nizozemci igrajo lep in napadalen nogomet. Prvič po letu 2004 so se uvrstili v polfinale, medtem ko so bili evropski prvaki leta 1988 prav na turnirju v Nemčiji. Ker je Dortmund le dobrih 100 kilometrov oddaljen od Nizozemske, se danes obeta prava invazija vsaj 50.000 navijačev v mesto, ki ima enega najlepših stadionov na svetu.

Odlični Gakpo in skromni Depay

»Anglija ima kakovostne igralce, a imamo jih tudi mi. Zelo sem ponosen tudi na naše navijače. Nihče ni pričakoval, da se bomo uvrstili v polfinale. Ker smo v primerjavi z Anglijo, Francijo in Španijo majhen narod, je to za nas nekaj posebnega, zato smo še posebej ponosni,« pravi Ronald Koeman. Največja nevarnost za gol Anglije bo 25-letni napadalec Cody Gakpo, s tremi goli vodilni strelec turnirja, ki ga tekmeci dobro poznajo, saj igra za Liverpool. »Igram na levem krilu, ki je moj najljubši igralni položaj, medtem ko sem bil v Liverpoolu velikokrat v vlogi napadalca,« je razlog za učinkovitost pojasnil Cody Gakpo, ki je odličen v igri ena na ena. Pravo nasprotje je Memphis Depay, ki še ni ujel strelske forme, je pa opazen zaradi frizure (trak na glavi in lasje, spleteni v kitke).

Rezultati Anglije so boljši, kot je njena igra, a je ekipa pokazala pravi značaj. V osmini finala se je proti Slovaški rešila v podaljšek šele globoko v sodnikovem dodatku in naredila preobrat za zmago z 2:1. Tudi v četrtfinalu je proti Švici po slabi predstavi zaostajala 0:1, a po izenačenju napredovala po brezhibnem izvajanju enajstmetrovk. Potem ko je Anglija na prejšnjem evropskem prvenstvu v finalu doma v Londonu izgubila proti Italiji po slabem izvajanju enajstmetrovk, je bilo v četrtfinalu zanesljivih in neverjetno mirnih vseh pet izvajalcev. »Na treningih smo veliko vadili enajstmetrovke. Po vsem, kar se nam je dogajalo v preteklosti, je morala priti velika tekma, da smo slavili na takšen način. Nove generacije igralcev se ne ukvarjajo s tem, kaj se je dogajalo v preteklosti. Ti igralci imajo zmagovalno miselnost, kakršno so imele le redke reprezentance doslej,« je poudaril selektor Anglije Gareth Southgate.

​Southgate rekorder po zmagah na izpadanje

Odločno nasprotuje trditvi, da je Anglija napredovala, ker je imela srečo z žrebom in je igrala z lažjimi tekmeci. »V ta del žreba nismo prišli slučajno, ampak zato, ker smo bili prvi v skupini. Navajeni smo že na kritike in podcenjevanje našega uspeha,« je bil jasen Southgate, ki še nikoli ni bil tako kritiziran, a ima najboljše rezultate od vseh angleških selektorjev. V šestih letih je ekipo pripeljal do finala pred tremi leti in letošnjega polfinala evropskega prvenstva ter polfinala (četrto mesto 2018) in četrtfinala svetovnega prvenstva 2022. V tekmah na izpadanje je zmagal večkrat (osemkrat) kot vsi angleški selektorji skupaj od leta 1966 (šestkrat), čeprav so na klopi sedeli Hodgson, Capello, Eriksson, Keegan, Hoodle, Venables, Bobby Robson. Težava je v tem, da Angleži menijo, da morajo na vsakem tekmovanju osvojiti lovoriko. »Nisem še videl, da bi ekipa, ki je napredovala, doživela toliko kritik. To ustvarja nenavadno okolje za delo. Na tem EP ni ekipe, ki bi premagala toliko težav, kot smo jih mi. Ni normalno, ko nekdo vate meče pivo. Skozi življenje sem razvil odpornost in vse to uporabljam kot gorivo,« je pripomnil Southgate.

Angleške navijače je po preboju v polfinale zajela evforija in prepričani so, da lahko osvojijo prvi naslov v zgodovini, čeprav strokovnjaki trdijo, da je redko katera generacija igrala tako dolgočasen nogomet. »Pred tednom dni nisem verjel, da bo Anglija prišla v polfinale. Igra ni na visoki ravni, a odločilna je enotnost ekipe. Velike zasluge ima Southgate. Naš največji adut je, da lahko igramo boljše,« je povedal nekdanji napadalec Anglije Alan Shearer, najboljši strelec v zgodovini angleške lige. Tekmo bo sodil Nemec Felix Zwayer, ki je bil leta 2006 suspendiran za pol leta. Nemški časnik Die Zeit je leta 2014 objavil, da je leta 2004 pred tekmo prejel 300 evrov od drugega sodnika Roberta Heuzerja, ki je bil suspendiran zaradi nameščanja tekme. Zwayerju so očitali, da dogodka ni takoj prijavil.

*** 23 tekem sta med seboj odigrali Nizozemska in Anglija. Vsaka reprezentanca ima po sedem zmag, devet tekem se je končalo z remijem. 9 golov iz 55 strelov je dosegla Nizozemska. Anglija je dosegla 5 zadetkov iz 37 strelov. 3-krat od štirikrat je Anglija zmagala po enajstmetrovkah, odkar je leta 2016 selektor postal Southgate. Pred tem je zmagala le enkrat v sedmih poskusih.