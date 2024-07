Nogometni reprezentanci Španije in Francije sta začeli predzadnje dejanje evropskega prvenstva. Francija je lovila tretji naslov po letih 1984 in 2000, Španija pa četrtega, doslej je bila uspešna v letih 1964, 2008 in 2012. Na koncu bo v nedeljo novo lovoriko lahko dobila le Španija po rekordni šesti zaporedni zmagi na prvenstvih stare celine.

Tekma na Bavarskem je imela tudi nekaj slovenskega pridiha, saj je sodila slovenska ekipa z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem.

Na tem turnirju je Francija v osmini finala z 1:0 premagala Belgijo, v četrtfinalu pa po enajstmetrovkah Portugalsko, Španija pa najprej s 4:1 Gruzijo, nato pa še po podaljšku z 2:1 gostiteljico Nemčijo.

Pri Španiji v postavi ni bilo kaznovanih Danija Carvajala in Robina Le Normanda ter poškodovanega Pedrija, priložnost sta dobila veteran Jesus Navas in Dani Olmo. Francoski selektor Didier Deschamps pa je nekoliko presenetil in je v napad ob prvega zvezdnika Kyliana Mbappeja postavil Ousmana Dembeleja.

Francija je do polfinala prišla po strateški igri in enajstmetrovkah s Portugalsko, a danes je bil ritem igre povsem drugačen. Prvo priložnost so sicer imeli Španci, a že v deveti minuti so Francozi povedli, s čimer so dosegli sploh prvi gol iz igre na tem EP, ki ga niso zabili njihovi tekmeci z avtogolom.

Režiser je bil Mbappe, ko je podajo Dembeleja z leve strani izkoristil za močan predložek pred vrata, kjer je bil na pravem mestu Randal Kolo Mouani in jo z glavo spravil za hrbet Unaija Simona.

Toda vodstvo Francije se je hitro stopilo. Španci so prevzeli pobudo in bili vse nevarnejši, udaril pa je najmlajši na terenu. V 21. minuti se je Yamal odločil za silovit strel s 25 metrov nekoliko z desne strani. Žoga je oplazila vratnico in končala v golu Mika Maignana. Yamal je s 16 leti in 362 dnevi postal najmlajši strelec v zgodovini EP.

A njegov gol še ni bil vse, kar so Španci pripravili. Le pet minut zatem je Olmo spretno ujel odbito žogo, preigral dva tekmeca in streljal proti vratom, kjer je Jules Kounde žogo skušal ustaviti, a je vseeno končala v mreži, zadetek so nazadnje pripisali Olmu.

Francozi si po hitrem preobratu niso opomogli, Španija je imela do konca prvega dela terensko premoč in nadzorovala potek tekme.

Tudi v nadaljevanju se razmerje ni bistveno spremenilo. Francija je sicer imela dve polpriložnosti, a ne Aurelien Tchouameni ne Dayot Upamecano z glavo nista bila dovolj natančna. Španci so še naprej nadzorovali tekme, Deschamps je skušal ritem spremeniti z menjavami, ko je v igro posla tudi Antoina Griezmanna.

V 76. minuti je bil sam na robu kazenskega prostora Theo Hernandez, vendar precej slabo meril. Veliko natančnejši je bil Yamal v 81., a s podobnega položaja kot v prvem polčasu tokrat žogo za las poslal čez gol.

Francozi so v končnici kot zadnje napadalno orožje poslali še veterana Olivierja Girouda. A niti to ni pomagalo, Španija je znala skriti žogo in tekmecem onemogočiti vsakršno nevarno akcijo, tako da se je na koncu brez težav uvrstila v finale.

Spain book their place in the final! 🇪🇸#EURO2024pic.twitter.com/9xororAdFU — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024