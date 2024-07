V letih 2020–2022 je policija večkrat uporabila prekomerno silo, pretepala protestnike, uporabljali so tako imenovano tehniko zadrževanja v kotlu, jih brez pravne podlage popisovali in pridrževali na policijskih postajah, so navedli. Država je v tem času zoper Jašo Jenulla vložila absurdno tožbo za plačilo več kot 40.000 evrov stroškov za policijsko varovanje mirnih protestov, ki se jih je udeležil. Posebej so izpostavili protest za mir v Palestini 21. maja 2021, ko so policisti etnično profilirali udeležence, legitimirali in oglobili pa pretežno le tujce, in protest 15. septembra 2021, ko so policisti zoper mladoletnika brez upravičenih razlogov uporabili prisilna sredstva in ga prijeli.

Organizacija ugotavlja, da se je z menjavo oblasti stanje nekoliko izboljšalo, vendar so tudi v zadnjem letu beležili nekaj primerov, ko so bili protestniki, ki so protestirali v podporo Palestini, kaznovani. Ob tem ugotavljajo, da številne evropske države, 21 so jih analizirali, vse bolj omejujejo pravico do miroljubnih protestov, saj stigmatizirajo in kriminalizirajo protestnike, uvajajo omejitve in se zatekajo k represivnemu zatiranju tistih, ki izražajo svoje nestrinjanje.