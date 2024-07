Po zakonu bodo lahko lastniki zaračunali priznano tržno najemnino, razliko do neprofitne najemnine pa jim bo deset let kril državni proračun. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je med drugim poudaril, da je najemnikov teh stanovanj okoli 550, v povprečju so stari več kot 70 let in številni bi se znašli v težkem položaju, če bi morali z danes na jutri zapustiti stanovanja. V opoziciji vztrajajo, da bodo lastnikom stanovanj kljub doplačilu najemnine še vedno kršene pravice.